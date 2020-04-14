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Прививки на дому делать нельзя - Минздрав

14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прививки на дому делать нельзя, пока рекомендуется воздержаться от первых прививок детям. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Прививки на дому делать нельзя - Минздрав

"По поводу того, можно ли сделать прививки на дому - однозначно нет. Они делаются только в прививочных кабинетах, это оговорено действующими санитарными нормами и правилами, прививочные кабинеты расположены в учреждениях здравоохранения", - подчеркнула Татьяна Бурдь.

Отвечая на вопрос по поводу прививки двухмесячному ребенку, она отметила, что пока Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от первых прививок. Потом ребенок будет привит по индивидуальному плану и таким образом можно будет наверстать вакцинацию, пояснила представитель Минздрава.

 
 
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  Прививки на дому делать нельзя, пока рекомендуется воздержаться от первых прививок детям. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям...
 
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