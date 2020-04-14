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В Беларуси начался массовый сев кукурузы

14.04.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начался массовый сев кукурузы

Посевная в Беларуси вышла на новый этап. В стране начался массовый сев кукурузы. Активная работа на полях сейчас ведётся во всех областях, кроме Витебской.

Пока выполнено чуть больше 2% от плана – засеяно почти 26 тысяч гектаров. В этом году аномально тёплая погода позволила приступить к севу этой культуры на несколько дней раньше, чем в прошлом году. В то же время сев яровых уже завершили Брестская, Гомельская и Могилёвская области. На финишной прямой – Гродненский и Минский регионы. А вот на севере страны – в Витебской области выполнена пока треть работ. 

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Посевная в Беларуси вышла на новый этап. В стране начался массовый сев кукурузы. Активная работа на полях сейчас ведётся во всех областях, кроме Витебской. Пока...
 
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