В Беларуси начался массовый сев кукурузы

Источник материала: ОНТ

Посевная в Беларуси вышла на новый этап. В стране начался массовый сев кукурузы. Активная работа на полях сейчас ведётся во всех областях, кроме Витебской.

Пока выполнено чуть больше 2% от плана – засеяно почти 26 тысяч гектаров. В этом году аномально тёплая погода позволила приступить к севу этой культуры на несколько дней раньше, чем в прошлом году. В то же время сев яровых уже завершили Брестская, Гомельская и Могилёвская области. На финишной прямой – Гродненский и Минский регионы. А вот на севере страны – в Витебской области выполнена пока треть работ.

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