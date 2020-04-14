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«Гибрид» Audi и Bugatti: на продажу выставили забавную реплику Veyron
Источник материала: Tut.by
В Сети появились
К слову, стоимость подержанных экземпляров Veyron и сейчас приближается к отметке в миллион долларов, а за BugAudi (так прозвали эту поделку в Сети) владелец в Японии просит «всего-то» 23 тысячи долларов в пересчете. Скажем прямо, за не очень-то и хорошо исполненную маскировку под Veyron деньги немалые.
К тому же, технических подробностей об этой «мимикрии» немного — известно, что под капотом располагается 1,8-литровая турбо-«четверка», которая на TT образца 2002 года развивала от 150 до 225 л.с. Тип привода (передний или полный) также не указывается.
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В Сети появились объявление о продаже не совсем обычного купе Audi TT 2002 года выпуска с кузовным обвесом в духе уже снятого с производства гиперкара Bugatti Veyron.
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