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«Гибрид» Audi и Bugatti: на продажу выставили забавную реплику Veyron

14.04.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появились объявление о продаже не совсем обычного купе Audi TT 2002 года выпуска, кузовной обвес которого выдержан в духе уже снятого с производства гиперкара Bugatti Veyron.


К слову, стоимость подержанных экземпляров Veyron и сейчас приближается к отметке в миллион долларов, а за BugAudi (так прозвали эту поделку в Сети) владелец в Японии просит «всего-то» 23 тысячи долларов в пересчете. Скажем прямо, за не очень-то и хорошо исполненную маскировку под Veyron деньги немалые.


К тому же, технических подробностей об этой «мимикрии» немного — известно, что под капотом располагается 1,8-литровая турбо-«четверка», которая на TT образца 2002 года развивала от 150 до 225 л.с. Тип привода (передний или полный) также не указывается.

 
 
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В Сети появились объявление о продаже не совсем обычного купе Audi TT 2002 года выпуска с кузовным обвесом в духе уже снятого с производства гиперкара Bugatti Veyron.
 
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