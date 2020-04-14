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«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?
Источник материала: СТВ
Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Буквально через несколько часов была получена радиограмма из Ставки – Могилев ни в коем случае не сдавать, сделать вторым Мадридом. Все, приказ отменен, стоять до последнего.
С 16 июля до 25 июля, 10 дней, в полном окружении, не хватало продуктов, боеприпасов, вообще никакого снабжения. Попытки доставить по воздуху плачевно закончились – часть попала к немцам, часть сбросили на парашютах: орудий не того калибра, патроны не те, т.е. многие не подходили.
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Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.
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