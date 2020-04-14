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Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант

14.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто люди сравнивают друг друга со знаменитостями? Долго не вспоминать не нужно, ведь постоянно появляются приложения и тесты в стиле «Какой вы голливудский актёр» или «Какая вы российская певица». 

Многие люди совсем не против, если их сравнивают со знаменитостями. К тому же, если внезапно из головы вылетели все комплименты, а нужно как-то привлечь внимание к своей скромной персоне, стоит попробовать. 

Можно сравнивать самые разные характеристики: цвет глаз, длину и цвет волос, нос, стиль в одежде, получение образования в одном университете и так далее. И, конечно, рост. Это очень простой параметр, но почему бы не сказать кому-нибудь что-то вроде: «Эй, друг, да ты ростом с Макса Коржа!» Так вот, давайте выясним, какого роста белорусские и российские знаменитости. 

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток 

Кристина Асмус, 164 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/asmuskristina 

Дарья Домрачева, 168 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/dadofun 

Кристина Орбакайте, 173 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/orbakaite_k 

Лянка Грыу, 175 см 

«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/lyanka22 

Ольга Бузова, 176 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: vk.com/olgabuzova 

Макс Корж, 180 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/maxkorzhmus 

Дмитрий Маликов, 183 см 

«С возрастом становитесь всё интереснее». Дмитрий Маликов показал, каким был в юности 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/dmitriy_malikov 

Данила Козловский, 184 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/danilakozlovsky 

Иван Ургант, 195 см 

Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Фото: instagram.com/urgantcom 

Ранее мы рассказывали о росте ещё нескольких белорусских и российских знаменитостей.

У некоторых из них разница в 36 см – здесь подробнее

Люди в материале: Кристина Асмус, Дарья Домрачева, Кристина Орбакайте, Лянка Грыу, Ольга Бузова, Макс Корж, Дмитрий Маликов, Данила Козловский, Иван Ургант

 
 
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Как часто люди сравнивают друг друга со знаменитостями? Долго не вспоминать не нужно, ведь постоянно появляются приложения и тесты в стиле «Какой вы голливудский...
 
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