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Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант
Источник материала: СТВ
Как часто люди сравнивают друг друга со знаменитостями? Долго не вспоминать не нужно, ведь постоянно появляются приложения и тесты в стиле «Какой вы голливудский актёр» или «Какая вы российская певица».
Многие люди совсем не против, если их сравнивают со знаменитостями. К тому же, если внезапно из головы вылетели все комплименты, а нужно как-то привлечь внимание к своей скромной персоне, стоит попробовать.
Можно сравнивать самые разные характеристики: цвет глаз, длину и цвет волос, нос, стиль в одежде, получение образования в одном университете и так далее. И, конечно, рост. Это очень простой параметр, но почему бы не сказать кому-нибудь что-то вроде: «Эй, друг, да ты ростом с Макса Коржа!» Так вот, давайте выясним, какого роста белорусские и российские знаменитости.
Кристина Асмус, 164 см
Дарья Домрачева, 168 см
Кристина Орбакайте, 173 см
Лянка Грыу, 175 см
Ольга Бузова, 176 см
Макс Корж, 180 см
Дмитрий Маликов, 183 см
Данила Козловский, 184 см
Иван Ургант, 195 см
Ранее мы рассказывали о росте ещё нескольких белорусских и российских знаменитостей.
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Как часто люди сравнивают друг друга со знаменитостями? Долго не вспоминать не нужно, ведь постоянно появляются приложения и тесты в стиле «Какой вы голливудский...
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