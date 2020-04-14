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Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске

14.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В минской пятиэтажке на улице Тухачевского взорвался электросамокат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске

Он стоял на подзарядке у кровати в комнате 18-летнего минчанина. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, после чего вышел из комнаты, чтобы сообщить родителям. В этот момент произошел хлопок и начался пожар.

В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки

Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске

Семья успела выйти из квартиры и вызвать спасателей. Комната, где находился электросамокат, полностью выгорела. Также треснула смежная стена с соседней квартирой. Предварительная причина пожара – короткое замыкание зарядного устройства.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В минской пятиэтажке на улице Тухачевского взорвался электросамокат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он стоял на...
 
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