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82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве новых резидентов зарегистрированы 82 компании. Работают они в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции.

82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт

Каждая четвертая планирует разрабатывать собственный продукт. Помимо белорусских, состав парка пополнился предприятиями из Великобритании, Германии, Италии, России, Сербии, США и Швейцарии. Таким образом, общее количество резидентов ПВТ на сегодня составляет 818 компаний, в которых работает более 60 тысяч человек.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве новых резидентов...
 
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