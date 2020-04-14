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82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве новых резидентов зарегистрированы 82 компании. Работают они в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции.
Каждая четвертая планирует разрабатывать собственный продукт. Помимо белорусских, состав парка пополнился предприятиями из Великобритании, Германии, Италии, России, Сербии, США и Швейцарии. Таким образом, общее количество резидентов ПВТ на сегодня составляет 818 компаний, в которых работает более 60 тысяч человек.
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве новых резидентов...
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