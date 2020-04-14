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МАЗ увеличит объём производства продукции на 10%

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в 2020 году планирует увеличить объем производства на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятии рассказали, что среди главных целей стоит безубыточная работа.

Реализация должна увеличиться на 13 %, а экспорт на 2,5 %. Пока, по итогам первого квартала, все эти ключевые показатели демонстрируют неплохой рост. В 2019 году завод произвёл 10 733 единицы продукции. Почти все они были реализованы. Доходы от продаж превысили 45 миллионов рублей и впервые за длительный период предприятие получило чистую прибыль.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в 2020 году планирует увеличить объем производства на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятии...
 
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