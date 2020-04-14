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Ремонт машины закончился еще большими повреждениями

14.04.2020 21:00 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Жительница Сморгони отдала авто  местному Кулибину, а тот катался на ней пьяным. Инцидент произошел еще в конце марта. Женщина попросила знакомого отремонтировать ее  Toyota - удалить коррозию и заменить лобовое стекло. Последствиями ремонта уже занялись следователи. Было установлено, что однажды в гости к подозреваемому пришел знакомый,  они выпивали в салоне той самой Toyota. Во время застолья мастер предложил на ней покататься и спустя несколько часов пьяной езды припарковал транспорт в другом гараже. 


 
 
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Жительница Сморгони отдала авто  местному Кулибину, а тот катался на ней пьяным. Инцидент произошел еще в конце марта. Женщина попросила знакомого отремонтировать...
 
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