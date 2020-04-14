|
В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое существенно обновляет норматив, принятый несколько десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, лифт теперь должен устанавливаться в жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более. Изменение не касается одноквартирных и блокированных домов. Ранее установка лифтов предусматривалась при высоте здания от 14 метров (в зависимости от типового проекта это дом примерно в пять этажей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)