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В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое существенно обновляет норматив, принятый несколько десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты

Согласно документу, лифт теперь должен устанавливаться в жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более. Изменение не касается одноквартирных и блокированных домов. Ранее установка лифтов предусматривалась при высоте здания от 14 метров (в зависимости от типового проекта это дом примерно в пять этажей).

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое...
 
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