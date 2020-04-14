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Пьяный водитель попытался убежать от сотрудников ГАИ в Минском районе

14.04.2020 21:00 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

МВД опубликовало видео преследования. Подозрительный Ford Escort   без номеров заметила   дорожная милиция, подали сигнал об остановке. Но водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Спецборт начал преследование. От погони мужчина попытался уйти через деревню, а когда понял, что его догоняют, бросил машину и попытался убежать, но безуспешно. В итоге за рулем оказался 29-летний житель Минского района. В прошлом привлекался к уголовной и административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нетрезвое вождение. Прав лишен, медосвидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в крови.
 
 
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МВД опубликовало видео преследования. Подозрительный Ford Escort   без номеров заметила   дорожная милиция, подали сигнал об остановке. Но водитель проигнорировал...
 
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