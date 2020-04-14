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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный водитель попытался убежать от сотрудников ГАИ в Минском районе МВД опубликовало видео преследования. Подозрительный Ford Escort без номеров заметила дорожная милиция, подали сигнал об остановке. Но водитель проигнорировал...

МВД опубликовало видео преследования. Подозрительный Ford Escort без номеров заметила дорожная милиция, подали сигнал об остановке. Но водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Спецборт начал преследование. От погони мужчина попытался уйти через деревню, а когда понял, что его догоняют, бросил машину и попытался убежать, но безуспешно. В итоге за рулем оказался 29-летний житель Минского района. В прошлом привлекался к уголовной и административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нетрезвое вождение. Прав лишен, медосвидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в крови.