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Нюша показала, как сама себе делает стрижку в домашних условиях

14.04.2020 18:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нюша показала, как сама себе делает стрижку в домашних условиях

Певица Нюша на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как сама себе стрижет волосы. Стрижка называется «лисий хвост».


На вопрос Ивана Урганта «как справляться девушкам во время самоизоляции, когда все салоны и парикмахерские в Москве закрыты», Нюша ответила «учиться, конечно же». По ее словам, она с 12 лет умеет сама стричь себе волосы, делать маникюр, педикюр и макияж. Нюша призналась, что делать стрижку научилась благодаря своей маме, которая является парикмахером.

Чтобы сделать «лисий хвост», нужно намочить волосы и опустить голову вниз. Затем нужно собрать волосы в хвост и аккуратно сделать ровный срез. Так волосы получатся разной длины: у лица – короткие, на макушке – длинные.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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Певица Нюша на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как сама себе стрижет волосы. Стрижка называется «лисий хвост». На вопрос Ивана Урганта «как справляться девушкам...
 
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