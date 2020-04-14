Нюша показала, как сама себе делает стрижку в домашних условиях

Источник материала: ОНТ

Певица Нюша на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как сама себе стрижет волосы. Стрижка называется «лисий хвост».





На вопрос Ивана Урганта «как справляться девушкам во время самоизоляции, когда все салоны и парикмахерские в Москве закрыты», Нюша ответила «учиться, конечно же». По ее словам, она с 12 лет умеет сама стричь себе волосы, делать маникюр, педикюр и макияж. Нюша призналась, что делать стрижку научилась благодаря своей маме, которая является парикмахером.

Чтобы сделать «лисий хвост», нужно намочить волосы и опустить голову вниз. Затем нужно собрать волосы в хвост и аккуратно сделать ровный срез. Так волосы получатся разной длины: у лица – короткие, на макушке – длинные.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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