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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Драки, битые окна, испорченные лифты. Проблемная квартира в подъезде Когда в доме поселился замечательный сосед… К нам в программу обратилась телезрительница из Смолевичей со своей проблемой. Уже не первый раз во дворе дома...

Когда в доме поселился замечательный сосед… К нам в программу обратилась телезрительница из Смолевичей со своей проблемой. Уже не первый раз во дворе дома разворачивается один и тот же сценарий: драки, бьют окна, портят лифты. По словам местных жителей, квартира, где собираются веселые застолья с алкоголем, и стала центром притяжения местного, если можно так сказать, бомонда.Несколько дней назад на камеру наблюдения попал инцидент с избиением. Правоохранители обещали разобраться, пока же людям приходится быть внимательными и осторожными.попытался разобраться в проблеме.Тихий двор на первый взгляд благополучного дома в Смолевичах в последнее время превратился в арену боевых действий. Всему виной, говорят жильцы, - соседи, которые злоупотребляют спиртным. Последней каплей стал случай, который произошел здесь несколько дней назад. Теперь люди буквально боятся выходить во двор вечером.Одна из жительниц того самого дома Марина Барановская уже не раз сталкивалась с соседями-агрессорами. Дом социальный, семьи разные. Девушка вспоминает, что в тот вечер вышла выгуливать собаку. Говорит, с улицы слышались крики и шум драки, свидетельницей которой Мария и стала. На замечание компании в ее адрес посыпались угрозы.На кадрах, которые предоставила Мария, видно, как компания парней выносит на руках девушку и грузит ее в авто. Затем между мужчинами начинается драка, избивают сначала одного, потом другого. Изначально была информация даже об изнасиловании потерпевшей.Как нам удалось узнать у правоохранителей, один из участников инцидента действительно написал заявление в милицию. Информацию об изнасиловании в СК не подтверждают. Следователи сейчас проверяют все обстоятельства вечернего инцидента. Пока же жильцам этого дома остается лишь ждать и надеяться.