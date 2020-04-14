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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хлопковая маска по цене респиратора. Следователи выясняют обстоятельства мошенничества Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Объявление о продаже товара было размещено в интернете последние две...

Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Объявление о продаже товара было размещено в интернете последние две недели. Потенциальным покупателям предлагали американские респираторы со специальным клапаном и защитой. К объявлению прилагались и фотографии. Стоимость - 15 рублей за штуку. Оформив заказ на указанную продукцию, на деле клиент получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски. В итоге известно о двух потерпевших. Сумма, которую получил злоумышленник, - более полутора тысяч рублей. Предварительно следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю женщину, но фактически от ее имени по доверенности делал бизнес супруг. Мужчина уже задержан. В его доме правоохранители нашли около 600 хлопковых масок. СК возбудил уголовное дело за мошенничество. Следователи предполагают, что эпизодов противоправной деятельности мужчины больше. Если вы пострадали от его действий, звоните