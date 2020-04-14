ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хлопковая маска по цене респиратора. Следователи выясняют обстоятельства мошенничества

14.04.2020 21:00 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Объявление о продаже товара было размещено в интернете последние две недели. Потенциальным покупателям предлагали американские респираторы со специальным клапаном и защитой. К объявлению прилагались и фотографии. Стоимость - 15 рублей за штуку. Оформив заказ на указанную продукцию, на деле клиент получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски. В итоге известно о двух потерпевших. Сумма, которую получил злоумышленник, - более полутора тысяч рублей. Предварительно следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю женщину, но фактически от ее имени по доверенности делал бизнес супруг. Мужчина уже задержан. В его доме правоохранители нашли около 600 хлопковых масок. СК возбудил уголовное дело за мошенничество. Следователи предполагают, что эпизодов противоправной деятельности мужчины больше. Если вы пострадали от его действий, звоните 017 3895555 или 044 5003111.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Объявление о продаже товара было размещено в интернете последние две...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинцы показывают, как на самом деле они выглядят на карантине. А все из-за статьи в журнале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика