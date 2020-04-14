|
В ПолесГУ – новый факультет
14.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Полесском государственном университете основан пятый факультет – инженерный.
Ключевой идеей создания новой структуры вуза стала подготовка кадров для развития инжинирингового направления экономики страны.
Факультет будет готовить инженеров-программистов-экономистов, инженеров-технологов в рыбоводстве, инженеров садово-паркового строительства. Срок обучения по всем специальностям — 4 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Полесском государственном университете основан пятый факультет – инженерный. Ключевой идеей создания новой структуры вуза стала подготовка кадров для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)