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Украинцы показывают, как на самом деле они выглядят на карантине. А все из-за статьи в журнале

14.04.2020 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский онлайн-журнал The-Village опубликовал фотографии киевлян, которые четвертую неделю сидят на карантине. Еще в середине марта Владимир Зеленский объявил карантин для страны, который в том числе подразумевает отмену массовых мероприятий и ограничение работы общественного транспорта. Жителей соседнего государства, можно сказать, вынудили сидеть дома. Но сами украинцы высмеяли публикацию журнала из-за вида киевлян на фотографях: слишком уж они получились красивыми.

Как представляет журнал

Редакторы издания опубликовали фото киевлян из их личных архивов. В основном речь идет о людях творческих профессий и представителях медиасферы.

«Самое важное сейчас — оставаться дома, хоть это и не просто. Ведь за окном уже весна и очень хочется надеть тренч и выйти на прогулку. По просьбе The Village Украины горожане, которые сидят на самоизоляции, показывают эксперименты с домашними образами», — так презентовали эту фотогалерею редакторы онлайн-издания.


Скриншот сайта the-village.com.ua

Скриншот сайта the-village.com.ua

Скриншот сайта the-village.com.ua

Скриншот сайта the-village.com.ua

Больше фото ищите в полной версии статьи — по ссылке.

Опубликованные снимки не сопровождались пояснениями, как проводят время эти люди и что изменилось в их быту из-за карантина. Однако, судя по развернувшимся далее событиям, читатели сделали вывод: если герои статьи так хорошо выглядят, то они еще и весьма продуктивны, даже пока сидят дома.

Что было дальше

Украинцы, которые увидели эту публикацию, начали высмеивать ее в Twitter. По их мнению, картинка, созданная журналом The-Village, получилось слишком гламурной.

В результате реакция на фотографии вылилась в тред-флешмоб, который запустила юзер с ником craftchen.

Пользователи соцсетей начали выкладывать «неидеальные» фото себя и подписывать их своими антидостижениями на самоизоляции — в противовес сложившемуся от оригинальной статьи впечатлению.

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