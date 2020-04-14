|
Украинцы показывают, как на самом деле они выглядят на карантине. А все из-за статьи в журнале
Источник материала: Tut.by
Украинский онлайн-журнал The-Village
Как представляет журнал
Редакторы издания опубликовали фото киевлян из их личных архивов. В основном речь идет о людях творческих профессий и представителях медиасферы.
«Самое важное сейчас — оставаться дома, хоть это и не просто. Ведь за окном уже весна и очень хочется надеть тренч и выйти на прогулку. По просьбе The Village Украины горожане, которые сидят на самоизоляции, показывают эксперименты с домашними образами», — так презентовали эту фотогалерею редакторы онлайн-издания.
Больше фото ищите в полной версии статьи —
Опубликованные снимки не сопровождались пояснениями, как проводят время эти люди и что изменилось в их быту из-за карантина. Однако, судя по развернувшимся далее событиям, читатели сделали вывод: если герои статьи так хорошо выглядят, то они еще и весьма продуктивны, даже пока сидят дома.
Что было дальше
Украинцы, которые увидели эту публикацию, начали высмеивать ее в Twitter. По их мнению, картинка, созданная журналом The-Village, получилось слишком гламурной.
В результате реакция на фотографии вылилась в тред-флешмоб, который запустила юзер с ником craftchen.
Пользователи соцсетей начали выкладывать «неидеальные» фото себя и подписывать их своими антидостижениями на самоизоляции — в противовес сложившемуся от оригинальной статьи впечатлению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)