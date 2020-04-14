Как происходит лечение пневмонии и что такое ИВЛ – рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Кому нужен аппарат искусственной вентиляции легких и что он из себя представляет, рассказала об этом порталу 24health.by врач-анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая.

У некоторых пациентов с пневмонией может развиться наиболее тяжелая форма острой дыхательной недостаточности – отек легких. Главное его проявление – падение уровня кислорода в артериальной крови, в результате чего нарушается его транспорт в легочные капилляры.

Как проходит лечение пневмонии?

Поддерживающее лечение в этом случае включает в себя кислородную терапию. У пациентов с пневмониями уровень кислорода в крови контролируют с помощью специального прибора – пульсоксиметра. Это процедура простая и безболезненная. С помощью датчика на пальце пациента врач отслеживает содержание кислорода в крови пациента. Если его уровень более 95 %, то все хорошо. Если – менее 92 %, то требуется дополнительная подача кислорода – кислородотерапия.

Какие существуют показания к ИВЛ?

При средней тяжести пневмонии, когда еще нет существенного снижения уровня кислорода, многим пациентам достаточно носовых кислородных катетеров (канюль), что практически безболезненно. Многим пациентам этого вполне хватает, они поправляются и без ИВЛ.

Иногда пациента переворачивают на живот, что позволяет улучшить вентиляцию тех зон легких, которые остаются плохо вентилируемыми в положении на спине. Сейчас этот метод широко применяют в лечении пациентов с CОVID-19. Также иногда может использоваться кислородная маска.

Если кислородотерапия с помощью носовых катетеров или маски не помогает, и пациент утомлен, в дыхании участвует вспомогательная дыхательная мускулатура – лишь в этом случае пациента решают переводить на ИВЛ.



Как делается ИВЛ?

В горло вводят пластиковую эндотрахеальную трубку, на конце которой находится манжетка. После введения она раздувается и герметизирует дыхательные пути, чтобы не было затекания слюны и другой жидкости. После этого к трубке подключают респираторный контур, благодаря которому аппарат подает увлажненную воздушно-кислородную смесь. Это позволяет увеличить концентрацию кислорода и снять нагрузку с пациента в дыхательном процессе.

Процедура некомфортная, поэтому пациент вводится в медикаментозный сон при помощи седативных лекарственных средств. Это не наркоз и не кома, больше похоже на сон. Человек в таком состоянии может находиться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от тяжести пневмонии. В этот период еду пациенту дают через зонд.

Также каждые несколько часов человека поворачивают на правый, левый бок, спину, чтобы не образовались пролежни, и на живот для лучшего газообмена в легких.

Врачи постоянно контролируют содержание кислорода в крови на мониторе и могут корректировать работу аппарата ИВЛ. Вначале он полностью замещает дыхание пациента, а затем помогает дышать. Когда врачи видят улучшение, они будят пациента и учат его дышать самостоятельно.

Фото: Noi.MD

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