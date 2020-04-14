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Синоптики предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности на среду и четверг

15.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Утром и днем 15 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.

Минск: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Брест: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем временами небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

Витебск: Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, в основном мокрый снег, днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.


Гомель: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Во второй половине дня небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

Гродно: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром и днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +7..+9°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

Могилев: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром и днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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«Утром и днем 15 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны...
 
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