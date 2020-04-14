Синоптики предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности на среду и четверг

Минск: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-18 м/с.





Брест: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем временами небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем временами небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.





Витебск: Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, в основном мокрый снег, днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, в основном мокрый снег, днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.









Гомель: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Во второй половине дня небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.





Гродно: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром и днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +7..+9°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.





Могилев: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром и днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.











