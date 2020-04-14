18 апреля работают «прямые телефонные линии»: горисполком, районы, ГОЧС и УВД

Источник материала: Виртуальный Брест

18 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста





18 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

18 апреля 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

18 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

16 апреля прямую телефонную линию проводит начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Григорьевич Кулинич

Прямую телефонную линию проведет начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Григорьевич Кулинич совместно с редакцией газеты «Брестский вестник» и главным редактором издания Грибановым В.О. 16 апреля 2020 г. с 17.00 до 18.00. по номеру (8 0162) 55-40-25. Глава МЧС областного центра ответит на актуальные вопросы жителей Бреста.

Редакционная прямая линия с начальником горотдела по ЧС будет проходить в режиме онлайн в сети Интернет (instagram: brest_gochs, bvnby).

специалист СПиВО Брестского ГОЧС, Бережная С.А.

В среду, 15 апреля, состоится прямая телефонная линия с начальником УГАИ УВД полковником милиции Олещеней Валерием Владимировичем.



Вопросы, касающиеся дорожной безопасности, можно будет задать с 10.00 до 12.00 часов по телефону (8-0162) 32 26 36.