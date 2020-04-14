Лидские пограничники задержали литовца, который после ссоры с женой пошел прогуляться в лес и заблудился

Источник материала: Lida.Info





Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который пешком нарушил границу из Литвы в Беларусь.

13 апреля около 19 часов на участке ответственности погранзаставы «Дотишки» в двухстах метрах от госграницы был замечен неизвестный мужчина. К месту происшествия были направлены тревожная и маневренная группы. В результате совместных действий нарушитель был задержан. Им оказался гражданин Литвы, житель приграничья.

Как пояснил сам мужчина, накануне он поссорился с женой и изрядно выпил. Как вышел на прогулку в лес помнит смутно. О том, что перешел границу, понял только тогда, когда увидел белорусских пограничников.

Как сообщили Lida.info в пресс-службе Лидского пограничного отряда, начат административный процесс по статье «Нарушение государственной границы». Мужчина помещен в ИВС Лидского погранотряда и ожидает депортации на родину.