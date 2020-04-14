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Лидские пограничники задержали литовца, который после ссоры с женой пошел прогуляться в лес и заблудился

16.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Лидские пограничники задержали литовца, который после ссоры с женой пошел прогуляться в лес и заблудился

Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который пешком нарушил границу из Литвы в Беларусь.

13 апреля около 19 часов на участке ответственности погранзаставы «Дотишки» в двухстах метрах от госграницы был замечен неизвестный мужчина. К месту происшествия были направлены тревожная и маневренная группы. В результате совместных действий нарушитель был задержан. Им оказался гражданин Литвы, житель приграничья.

Как пояснил сам мужчина, накануне он поссорился с женой и изрядно выпил. Как вышел на прогулку в лес помнит смутно. О том, что перешел границу, понял только тогда, когда увидел белорусских пограничников.

Как сообщили Lida.info в пресс-службе Лидского пограничного отряда, начат административный процесс по статье «Нарушение государственной границы». Мужчина помещен в ИВС Лидского погранотряда и ожидает депортации на родину.

 
 
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Лидские пограничники задержали гражданина Литвы, который пешком нарушил границу из Литвы в Беларусь. 13 апреля около 19 часов на участке ответственности...
 

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