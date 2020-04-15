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Минское "Динамо" подтвердило участие в КХЛ в сезоне-2020/21, "Адмирала" не будет

15.04.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" подтвердило участие в следующем, 13-м, сезоне КХЛ, который начнется предположительно в сентябре 2020 года.

"К сожалению, объявил о своем неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией", - заявил в интервью пресс-службе КХЛ президент лиги Алексей Морозов.

Он отметил, что никто не может гарантировать точного срока начала соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Однако Морозов высказал надежду, что "это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков".

Рассуждать о команде, которую можно было бы пригласить в КХЛ на замену отказавшемуся "Адмиралу" президент лиги также не счет возможным.

"Думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, стратегия развития, которой мы будем придерживаться", — сказал он.
 
 
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Минское "Динамо" подтвердило участие в следующем, 13-м, сезоне КХЛ, который начнется предположительно в сентябре 2020 года.
 
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