"К сожалению, объявил о своем неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией", - заявил в интервью пресс-службе КХЛ президент лиги Алексей Морозов.





Он отметил, что никто не может гарантировать точного срока начала соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Однако Морозов высказал надежду, что "это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков".





Рассуждать о команде, которую можно было бы пригласить в КХЛ на замену отказавшемуся "Адмиралу" президент лиги также не счет возможным.





"Думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, стратегия развития, которой мы будем придерживаться", — сказал он.