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Обама поддержал Байдена на выборах президента США

15.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент США Барак Обама официально поддержал своего бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за кресло президента США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Обама объявил в 12-минутном ролике, опубликованном во вторник.

"Я чрезвычайно горд поддержать Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нам нужны в президенте прямо сейчас", - сказал Обама в ролике, в котором он призвал демократов всего идеологического спектра партии поддержать Байдена и помочь ему победить президента Дональда Трампа.

В течение многих месяцев Обама сохранял нейтралитет и не поддерживал публично ни одного из кандидатов-демократов, которые соревновались на праймериз.

Лишь когда стало очевидно, что Байден фактически выигрывает номинацию в своего конкурента сенатора Берни Сандерса, Обама, по данным The New York Times, провел 4 долгие беседы с Садерсом.


Именно его вмешательство, по словам приближенных к Сандерсу лицам, сыграло значительную роль в решении сенатора выйти из гонки и официально поддержать своего оппонента.

Барак Обама является самым популярным политиком Демократической партии. Его поддержка может усилить позиции Байдена в избирательной гонке.

Президентские выборы в США должны состояться 8 ноября.
 
 
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Бывший президент США Барак Обама официально поддержал своего бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за кресло президента США.
 
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