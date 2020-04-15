Коронавирус не остановил контрабанду: белорусский дальнобойщик попался на границе с контрабандой сигарет на 300 тысяч евро













Так, в воскресенье, 12 апреля, около 16.00 в литовский пункт пропуска "Райгардас" прибыл грузовик DAF из Беларуси. За рулем находился гражданин Беларуси. Таможенникам он рассказал, что едет пустым в Каунас, чтобы забрать груз.





Однако после детального осмотра полуприцепа в нем было обнаружено укрытие, которое было сооружено путем ограждения передней части полуприцепа стенкой. Таможенники обнаружили там 84.500 пачек белорусских сигарет на сумму 294.000 евро, сообщает таможня Литвы.





Водителя грузовика задержали на два дня, начато предварительное расследование контрабанды. Следствие ведет Каунасская областная прокуратура. Сегодня вопрос об аресте водителя будет решаться в Каунасском городском районном суде.





Подобное укрытие с контрабандными сигаретами было обнаружено таможенниками Шальчининкайского поста в грузовике, едущем из Беларуси в Польшу, всего неделю назад, 3 апреля.





У водителей обоих грузовиков была отличная возможность убедиться, что из-за карантина контроль литовских границ не ослабел.