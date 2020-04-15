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Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

15.04.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Тот случай, когда слово «Акция!» можно написать трижды! Крупнейший в стране застройщик сделал предложение, которое стало бы сенсацией во всем мире. Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» не имеет аналогов и позволяет приобрести собственную квартиру любой белорусской семье со стабильным доходом. В рассрочку – по цене аренды и без первого взноса! Но только до 12 мая!

Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется особых гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности. Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Ежемесячные платежи получатся от 1170 рублей!

Для сравнения: в феврале в Минске средняя зарплата составила 1591,6 рубля. Таким образом, ежемесячная выплата составит примерно 75% от одной зарплаты в семье!

Предложение очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы становитесь собственником своей квартиры.

Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир

Счастливо живи в своей квартире – и продолжай выплачивать ее стоимость в рассрочку!

Но акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна и для тех, у кого есть уже собственное жилье. Используйте рассрочку – инвестируйте в будущее своих детей! Пока они вырастут, вы успеете построить и отремонтировать квартиру, сдать ее в аренду и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям. Недвижимость в престижном комплексе – ценный капитал! Тем более, что после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

Инвестируйте в недвижимость – и наращивайте свой капитал!

Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за сложной экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям сложно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. «Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможным для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой», – подчеркнул Вибор Мулич.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Вибор Мулич, председатель совета директоров «Дана Холдингз»

Еще один красноречивый пример о том, почему именно сейчас пришло время принимать решение! Для покупки квартиры площадью 48 метров минчанину сегодня потребуется примерно 88 средних месячных зарплат, при том, что даже в не самой дорогой по европейским меркам Польше для этого надо, по статистике, не менее 100 зарплат.

Самое время делать покупку!

Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» распространяется на ограниченное количество квартир в семи домах различных кварталов комплекса «Минск Мир»«Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка», «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов», дом «Вальс» квартала «Мировых танцев», «Москва» – в квартале «Евразия», а также клубный дом «Афины» в квартале «Южная Европа».

Вы обязательно найдете свой дом!

Безусловно, вам понравится жизнь в ритме «Вальса» в квартале «Мировых танцев»! Это здание состоит из пяти 10-этажных секций.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Вальс»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Вальс»

Вам запомнится негасимый свет окон 21-этажной «Москвы» в квартале «Евразия».

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Москва»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Москва»

Дома «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов» состоят из двух секций: 10 и 25 этажей, а весь квартал – территория спорта и здорового образа жизни.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Сидней»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Сидней»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Сочи»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Сочи»

Вы оцените канадский шарм 20-этажных домов «Квебек» и «Ванкувер» в квартале «Северная Америка».

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Квебек

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Квебек

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Ванкувер»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Ванкувер»

И уж, конечно, захотите переехать в «Афины» – идеальный клубный дом из трех секций с малой этажностью: 6, 7 и 8 этажей!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Афины»

Все дома самой современной архитектуры. Это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Комплекс «Минск Мир» хорошо известен не только в Беларуси – он был признан самым масштабным проектом Европы. Это современнейший район, который строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Здесь все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового центра комплекса – Международного финансового центра MinskWorld – уже началось.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Международный финансовый центр Minsk World

«Минск Мир» растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, только что стартовали продажи квартир в новом доме «Киото» в квартале «Азия» с ценой «квадрата» всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Дом «Киото»

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Лобби дома «Киото»

И в этом комплексе теперь есть уникальная рассрочка – без первого взноса, без процентов, без переплат, без сбора бесчисленных справок, без поручителей – нужен только паспорт для оформления договора!

Не удивительно, что в офисе продаж сегодня – множество клиентов. Услышав о проведении акции «Покупайте сейчас – платите потом!», люди, которые годами мечтали о приобретении собственной квартиры, поспешили за подробностями. И все настроены очень решительно – стать покупателем готов каждый!

Елена Белая приехала из Борисова – с утра пораньше, практически к открытию. Сильно уж взволновала ее новость о возможности приобрести квартиру в новеньком столичном комплексе «Минск-Мир» в рассрочку без первоначального взноса! У Елены двое детей, с собой взяла сына – пусть посмотрит, какой будет их будущая квартира!

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Елена Белая, покупатель

– Варианты очень интересные. Много предложений с существенными скидками. Меня заинтересовал именно вариант с рассрочкой без первоначального взноса. Это очень удобно! Ведь чтобы получить кредит, нужно собрать много документов, да и банки сегодня не столь активны, необходимые суммы выделяют осторожно. А здесь предлагают очень интересные возможности! – считает Елена.

Свой выбор этой семье еще предстоит сделать. И вполне вероятно, что он окажется еще более приятным, чем предполагалось. Ведь у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!

Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн! Специальная акция – экономия составит существенную сумму:

- на квартире до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Это свершилось – реальная рассрочка на отличные квартиры прямо сейчас!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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   Тот случай, когда слово «Акция!» можно написать трижды! Крупнейший в стране застройщик сделал предложение, которое стало бы сенсацией во всем мире. Акция...
 
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