Какие льготы имеют граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС?

Источник материала: Полесская правда



О предоставлении льгот, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома — начальник отдела пенсий Вера Пронько.

Участие в ликвидации последствий катастрофы принимало большое количество людей, которые в то время находились в молодом возрасте. Для значительной части бывших ликвидаторов наступает время выхода на пенсию. По общим нормам пенсионного законодательства в Республике Беларусь право выхода на трудовую пенсию по возрасту предоставлено в 2020 году мужчинам – 62 года, женщинам – 57 лет, при условии уплаты обязательных страховых взносов в 2020 году – не менее 17 лет 6 месяцев.

Вместе с тем отдельным категориям граждан предоставляется право досрочного выхода на пенсию по возрасту на 5 (10) лет раньше общеустановленного возраста, среди которых граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Пенсионное обеспечение лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и членов их семей производится с учетом норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон о ЧАЭС).

С точки зрения пенсионного обеспечения участники ликвидации подразделяются на две категории:

участники ликвидации, занятые на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 10-километровой зоны; участники ликвидации, занятые на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения), участники ликвидации других радиационных аварий (пункт 1.1, пункты 3.1 – 3.4 статьи 13 Закона о ЧАЭС).

Участникам ликвидации, занятым на работах в пределах 10-километровой зоны в 1986 г. или не менее 10 суток в 1987 г., предоставляется право на досрочную пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет при наличии стажа работы не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин (часть 1 статьи 32 Закона о ЧАЭС).

Документами, подтверждающими право на пенсии по вышеназванному основанию, являются:

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС);

документы, подтверждающие факт (в 1986 г.) или период (в 1987 г.) работы в пределах 10-километровой зоны.

В соответствии с пунктом 26 Положения о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.1992 г. № 777 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13.11.2006 г. № 1508) (далее – Положение), время работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах 10-километровой зоны подтверждается справками работодателей, у которых сохраняются первичные документы об этой работе, а также справками архивных учреждений. В справке должны быть указаны периоды работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, зона радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов, в которых проходила работа, первичные документы, на основании которых выдана справка.

Для участников ликвидации, занятых на работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения), предусмотрены иные условия назначения досрочной пенсии по возрасту. Пенсия им назначается со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при условии наступления инвалидности не зависимо от ее причины и группы (кроме граждан, инвалидность которых наступила вследствие совершения ими виновных противоправных действий). Кроме того, для назначения данной пенсии требуется наличие стажа работы не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин (часть 2 статьи 32 Закона о ЧАЭС).

На аналогичных условиях назначается досрочная пенсия по возрасту гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации аварий и их последствий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в испытаниях, учениях и иных работах, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие.

Документами, подтверждающими право на пенсию по данному основанию являются:

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (с предоставлением льгот по статье 19 Закона о ЧАЭС);

заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Право на досрочную пенсию по возрасту на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста предоставлено также гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (статья 33 Закона о ЧАЭС). При этом мужчинам она назначается при стаже работы не менее 20 лет, женщинам – при стаже работы не менее 15 лет.

Исчисление досрочной пенсии по возрасту участникам ликвидации производится по общим нормам пенсионного законодательства, предусмотренным Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) для исчисления пенсии по возрасту.

Дополнительно к пенсии участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС назначаются надбавки:

участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, и участникам ликвидации других радиационных аварий – 50 процентов минимальной пенсии по возрасту;

участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, – 25 процентов минимальной пенсии по возрасту.

Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем определены статьей 23 Закона о ЧАЭС, согласно которой:

граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на: отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов; преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения; прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на: бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь; бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь; бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе расположенные за пределами Республики Беларусь; обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.



Кроме того, в соответствии со статьей 29 Закона о ЧАЭС определены дополнительные гарантии для отдельных категорий граждан:

граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, призванные на срочную военную службу, службу в резерве, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива.

военнослужащие, проходящие срочную военную службу на территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, имеют право по истечении 12 месяцев службы на дополнительный отпуск продолжительностью 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно).

военнослужащие (за исключением указанных абзаце 2), лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящие военную службу или службу на территории радиоактивного загрязнения в зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, зоне с правом на отселение, имеют право на социальный отпуск продолжительностью 14 суток, а в зоне проживания с периодическим радиационным контролем – 7 суток.

Установление статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также порядок выдачи документов, подтверждающих право на льготы, определены Положением о порядке установления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также выдачи документов, подтверждающих право на льготы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г № 1170.