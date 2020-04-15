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Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.САЧКОВСКАЯ о формах работы с гражданами
15.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В своей деятельности в избирательном округе использую различные формы работы — рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, личный прием людей, проведение встреч в трудовых коллективах.
Одно из важнейших направлений — проведение личных приемов граждан. За незначительный период с момента начала моей работы в статусе члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь проведены три личных приема, на которые обратились 16 человек; выездной прием; три «прямые телефонные линии», на которые позвонили 12 человек.
Тематика обращений охватывает широкий спектр проблем, среди которых вопросы жилищно-коммунального хозяйства, жилищные, вопросы труда и соблюдения трудового законодательства, землепользования.
По возможности и в рамках своей компетенции прилагаю все свои усилия для решения возникающих проблем. Свою деятельность осуществляю в тесном взаимодействии с местными исполнительными и представительными органами, коммунальными службами города, предприятиями и организациями. По поступающим вопросам принимаются совместные меры по их решению. Отдельные обращения касаются замечаний и предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Обращаю внимание избирателей, что письменные обращения можно направлять по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21. Сачковской И.Ю.
Надеюсь на активность своих избирателей и приглашаю всех к более тесному сотрудничеству. Не следует думать, что волнующие проблемы не решить либо что все само собой образуется и разрешится. Только совместными продуманными и активными действиями можно улучшить нашу жизнь.
Ирина САЧКОВСКАЯ,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
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Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь И.САЧКОВСКАЯ о формах работы с гражданами
В своей деятельности в избирательном округе использую различные формы работы — рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, личный прием людей, проведение...
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