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В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии
15.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.
В соответствии с Указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.
Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.
В течение трех месяцев после официального опубликования Указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.
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