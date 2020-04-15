ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии

15.04.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 апреля подписал Указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

В соответствии с Указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

В течение трех месяцев после официального опубликования Указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Во время стрима представители Министерства здравоохранения ответили на наиболее актуальные вопросы о COVID-19
Пинская центральная поликлиника открыла благотворительный счёт для помощи медикам »
Новости дня
Новости разные
 
Своя – по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку – от 1170 рублей в месяц!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика