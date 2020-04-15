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Новый цех лесопиления возводят в Барановичском лесхозе
15.04.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новых цел лесопиления возводят в Барановичском лесхозе. Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по идеологической работе Евгений Заяц.
Цех строят на производственной площадке в пригородной деревне Лесино. Каркас здания уже собран, вскоре будет забетонирован пол. После этого строители приступят к возведению крыши и стен. Параллельно будет монтироваться лесопильная линия литовского производства. Лесхоз приобрел ее за собственные средства. В месяц в цеху рассчитывают перерабатывать до 3,5 тыс. куб.м круглого лесоматериала.
В лесхозе это будет второй перерабатывающий цех. Первый располагается в
В Барановичском лесхозе регулярно обновляют автопарк, закупают лесовозную технику. В этом году планируют приобрести новый харвестер. Рассматривается возможность строительства на территории лесхоза пеллетного завода.
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Новых цел лесопиления возводят в Барановичском лесхозе. Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по...
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