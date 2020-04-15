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19 тысяч человек получили материальную помощь к 75-летию Победы

15.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

19 тысяч человек получили материальную помощь к 75-летию Победы

В Беларуси завершаются выплаты к 75-летию Великой Победы. Денежную помощь уже получили 19 тысяч человек.

Это ветераны Великой Отечественной и те, кто пострадал от последствий войны. Сумма поддержки разная – достигает двух с половиной тысяч рублей. Такую помощь получат Герои Советского Союза – их сейчас в нашей стране двое. Также государство финансово поддержит узников концлагерей, членов семей партизан и подпольщиков.

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В Беларуси завершаются выплаты к 75-летию Великой Победы. Денежную помощь уже получили 19 тысяч человек. Это ветераны Великой Отечественной и те, кто пострадал от...
 
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