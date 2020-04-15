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Саакашвили мог бы стать наиболее эффективным премьер-министром Украины – соцопрос
Источник материала: Партизан
По данным исследования общественного мнения, которое провела французская компания Ipsos, 14% украинцев считают, что экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили был бы сегодня самым эффективным главой правительства.
14% участников социологического исследования, проведенного французской компанией Ipsos, считают, что наиболее эффективным премьер-министром Украины мог бы стать президент Грузии в 2004–2013 годах, глава Одесской областной государственной администрации в 2015–2016 годах Михаил Саакашвили.
Данные соцопроса были приведены 14 апреля в эфире телеканала
Саакашвили является лидером опроса в этой номинации.
Исследование проводилось методом онлайн 6–10 апреля в городах Украины с населением более 50 тыс. Опрошено 610 респондентов возрастом от 18 до 74 лет.
Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.
28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.
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По данным исследования общественного мнения, которое провела французская компания Ipsos, 14% украинцев считают, что экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил...
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