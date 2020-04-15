Ученые выяснили, из-за чего произошло первое крупное вымирание в истории Земли

Источник материала: Tut.by

Первое крупное вымирание в истории Земли, которое произошло в конце ордовикского периода, было вызвано не только глобальным похолоданием, но и резким уменьшением концентрации кислорода в атмосфере и океанах планеты. К таким выводам пришли ученые, статью которых опубликовал научный журнал Nature Communications . Об этом рассказывает ТАСС .



Изображение использовано как иллюстрация. Окаменелости вымерших в результате ордовикского вымирания ортоконов. Фото: Wikipedia

«Теперь мы можем с уверенностью сказать, что вторая фаза ордовикского вымирания сопровождалась резким уменьшением концентрации кислорода по всей Земле. Для большинства представителей океанической многоклеточной жизни граница между последней эпохой ордовикской и началом силурийской эр была очень неудачным временем», — прокомментировал один из авторов исследования, доцент Стэнфордского университета (США) Эрик Сперлинг.

Ордовикское вымирание — второе по величине среди себе подобных в истории планеты — произошло примерно 443 млн лет назад. В ходе него с лица Земли исчезло 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Видовое разнообразие некоторых из них, в том числе двустворчатых моллюсков, мшанок и кораллов, сократилось более чем в два раза.

Геологи достаточно давно предполагали, что это событие было связано с тем, что в атмосфере Земли резко уменьшилась концентрация углекислого газа. Из-за этого на планете началось похолодание, океаны промерзли фактически до экватора, а ее полюса покрылись мощнейшими ледовыми шапками. Следы этого сохранились в породах того времени. Недавно ученые предположили, что это событие связано с временным потускнением света Солнца, которое вызвали обломки двух столкнувшихся астероидов.

Исчезнувший кислород

Сперлинг и его коллеги открыли еще один фактор, который резко «усилил» масштабы этого вымирания. Они изучали изотопные образцы окаменелостей конца ордовикского периода из отложений хирнантского яруса, которые нашли на территории Ливии. Палеонтологи уже давно предполагали, что в то время вымерла большая часть представителей ордовикской флоры и фауны.

Ученые всесторонне исследовали эти образцы, пытаясь узнать, в каких условиях жили обитатели морей того времени. Для этого палеонтологи измерили концентрации изотопов урана и молибдена в сланцевых породах, которая сильно меняется в зависимости от присутствия или отсутствия кислорода в воде, а также ряда других факторов.

Эти замеры показали, что в ту эпоху концентрация кислорода в атмосфере и в водах Мирового океана не просто снизилась, как раньше подозревали ученые, а упала фактически до нуля. Замеры Сперлинга и его команды показали, что это продолжалось на протяжении примерно 3 млн лет с начала второй фазы ордовикского вымирания.

Почему кислород исчез из атмосферы и океанов, пока не понятно. Причины этого могли быть как в изменениях климата или эволюции жизни, так и в различных геологических событиях. Вне зависимости от причин этого, подобные условия обитания, как отметил Сперлинг, не оставляли никаких шансов на выживание почти для всех многоклеточных обитателей морей той эпохи.

Дальнейшее изучение этих отложений, а также других следов ордовикского вымирания, как надеются ученые, даст ответы на этот вопрос. Кроме того, ученые смогут понять, почему восстановление концентрации кислорода в воде, а также всей морской фауны в целом, в начале силурийского периода проходило очень медленно.