Первый электродом в Могилева собираются сдать через месяц

Источник материала: Tut.by

Первый «электродом» в Могилеве сдадут уже в мае, сообщает ТРК «Могилев». Он будет арендным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экспериментальный трехэтажный дом на 24 квартиры строят на улице Воровского. Сейчас строители уже утепляют фасад и завершают кирпичную кладку третьего этажа. Затем займутся благоустройством.

Главная особенность новостройки в том, что для отопления, подогрева воды и приготовления пищи жильцы будут использовать электроэнергию.

Это первый в Могилеве электродом. В перспективе появятся и другие, правда, это будут уже высотки.