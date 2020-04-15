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Первый электродом в Могилева собираются сдать через месяц

15.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый «электродом» в Могилеве сдадут уже в мае, сообщает ТРК «Могилев». Он будет арендным.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экспериментальный трехэтажный дом на 24 квартиры строят на улице Воровского. Сейчас строители уже утепляют фасад и завершают кирпичную кладку третьего этажа. Затем займутся благоустройством.

Главная особенность новостройки в том, что для отопления, подогрева воды и приготовления пищи жильцы будут использовать электроэнергию.

Это первый в Могилеве электродом. В перспективе появятся и другие, правда, это будут уже высотки.

 
Теги: Могилев
 
 
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