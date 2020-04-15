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Первый электродом в Могилева собираются сдать через месяц
Источник материала: Tut.by
Первый «электродом» в Могилеве сдадут уже в мае,
Экспериментальный трехэтажный дом на 24 квартиры строят на улице Воровского. Сейчас строители уже утепляют фасад и завершают кирпичную кладку третьего этажа. Затем займутся благоустройством.
Главная особенность новостройки в том, что для отопления, подогрева воды и приготовления пищи жильцы будут использовать электроэнергию.
Это первый в Могилеве электродом. В перспективе появятся и другие, правда, это будут уже высотки.
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Жилье в нем будет арендным.
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