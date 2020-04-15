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Рассекречен купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Источник материала: Tut.by
В последнее время купеобразные «паркетники» разрабатываются под запросы конкретного рынка. Так, Renault подарила нам и россиянам Arkana, а теперь концерн Volkswagen адресует Китаю свой новый Tayron X.
В качестве шоу-кара
Ввиду переработанной кормы длина X-версии (4626 мм) немного превышает показатель стандартного Tayron, при этом ширина (1860 мм), высота (1662 мм) и колесная база (2730 мм) остались как и у исходника.
На первых официальных фотографиях изображен вариант в исполнении R-Line, который отличается более агрессивным дизайном бамперов и иным оформлением бутафорских выхлопных патрубков. Снимки салона Tayron X будут обнародованы позже. Более статусная и спортивная интерпретация Tayron откажется от базовой турбо-«четверки» 1.4 TSI (150 л.с.) и будет предлагаться только с двухлитровым TSI (186 и 220 л.с.) в комбинации с 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом.
В Китае Tayron X поступит в продажу этим летом и составит компанию уже продающемуся старшему «паркетнику»
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В последнее время купеобразные «паркетники» разрабатываются под запросы конкретного рынка. Так, Renault подарила нам и россиянам Arkana, а теперь концерн Volkswagen адресует...
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