Рассекречен купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Источник материала: Tut.by

В последнее время купеобразные «паркетники» разрабатываются под запросы конкретного рынка. Так, Renault подарила нам и россиянам Arkana, а теперь концерн Volkswagen адресует Китаю свой новый Tayron X.





В качестве шоу-кара SUV Coupe Concept был представлен год назад на автосалоне в Шанхае и без заметных изменений перевоплотился в серийный Tayron X. От «купе» тут, собственно, заваленные задние стойки крыши, а по части техники кроссовер повторяет обычный Tayron . На китайский рынок этот автомобиль вышел осенью 2018 года и, в свою очередь, представляет собой перелицованный Tiguan.





Ввиду переработанной кормы длина X-версии (4626 мм) немного превышает показатель стандартного Tayron, при этом ширина (1860 мм), высота (1662 мм) и колесная база (2730 мм) остались как и у исходника.





На первых официальных фотографиях изображен вариант в исполнении R-Line, который отличается более агрессивным дизайном бамперов и иным оформлением бутафорских выхлопных патрубков. Снимки салона Tayron X будут обнародованы позже. Более статусная и спортивная интерпретация Tayron откажется от базовой турбо-«четверки» 1.4 TSI (150 л.с.) и будет предлагаться только с двухлитровым TSI (186 и 220 л.с.) в комбинации с 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом.

В Китае Tayron X поступит в продажу этим летом и составит компанию уже продающемуся старшему «паркетнику» Teramont X . Европейцам же пока остается ждать выхода обновленного Tiguan — купеобразная модификация этого кроссовера если и появится, то не раньше следующего года.