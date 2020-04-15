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Рассекречен купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

15.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время купеобразные «паркетники» разрабатываются под запросы конкретного рынка. Так, Renault подарила нам и россиянам Arkana, а теперь концерн Volkswagen адресует Китаю свой новый Tayron X.


В качестве шоу-кара SUV Coupe Concept был представлен год назад на автосалоне в Шанхае и без заметных изменений перевоплотился в серийный Tayron X. От «купе» тут, собственно, заваленные задние стойки крыши, а по части техники кроссовер повторяет обычный Tayron. На китайский рынок этот автомобиль вышел осенью 2018 года и, в свою очередь, представляет собой перелицованный Tiguan.


Ввиду переработанной кормы длина X-версии (4626 мм) немного превышает показатель стандартного Tayron, при этом ширина (1860 мм), высота (1662 мм) и колесная база (2730 мм) остались как и у исходника.


На первых официальных фотографиях изображен вариант в исполнении R-Line, который отличается более агрессивным дизайном бамперов и иным оформлением бутафорских выхлопных патрубков. Снимки салона Tayron X будут обнародованы позже. Более статусная и спортивная интерпретация Tayron откажется от базовой турбо-«четверки» 1.4 TSI (150 л.с.) и будет предлагаться только с двухлитровым TSI (186 и 220 л.с.) в комбинации с 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом.

В Китае Tayron X поступит в продажу этим летом и составит компанию уже продающемуся старшему «паркетнику» Teramont X. Европейцам же пока остается ждать выхода обновленного Tiguan — купеобразная модификация этого кроссовера если и появится, то не раньше следующего года.

 
 
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В последнее время купеобразные «паркетники» разрабатываются под запросы конкретного рынка. Так, Renault подарила нам и россиянам Arkana, а теперь концерн Volkswagen адресует...
 
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