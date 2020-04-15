|
Меры стимулирования к использованию населением электрической энергии приняты в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусам возместят часть расходов при подключении своих частных домов к электросетям. Размер компенсации – 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая мера закреплена в указе Президента, подписанном накануне. Документ направлен на стимулирование граждан к использованию электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Новшество касается жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться к местным властям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусам возместят часть расходов при подключении своих частных домов к электросетям. Размер компенсации – 20 % от стоимости выполненных работ,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)