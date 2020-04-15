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В Украине арестован генерал-майор Валерий Шайтанов по подозрению в работе на ФСБ

15.04.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Служба безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Валерия Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении терактов.

СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи, сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию российских спецслужб Валерий Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины и должен был получить за это 200 тысяч долларов и паспорт гражданина России. Сообщается, что он собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО и Операции объединенных сил (ООС) и задействованных в них сотрудниках, а также занимался привлечением офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ, говорится в пресс-релизе СБУ.

В настоящее время решается вопрос об объявлении Шайтанову об имеющемся в отношении него подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 УК Украины (госизмена) и статьей 258 УК Украины (террористический акт) и избрании меры пресечения. Делом Валерия Шайтанова занимается генеральная прокуратура Украины, пишет www.dw.com.

 
 
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Служба безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Валерия Шайтанова...
 
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