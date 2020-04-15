ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси

15.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая.

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня.


Для 9-х классов дни экзаменов* - 2, 4, 9 июня:

белорусский язык (диктант),

русский язык (диктант),

математика (контрольная работа).


Для 11-х классов дни экзаменов* - 1, 3, 5 июня:

белорусский язык (изложение),

русский язык (изложение),

математика (контрольная работа).


Даты проведения экзаменов по иностранному языку и истории Беларуси для выпускников 11-х классов определяются учреждениями образования и объявляются не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10-11 июня.

Запуск воздушных шаров на последних звонках и выпускных Министерство образования поручило заменить посадкой цветов или деревьев.

* Конкретная дата проведения экзамена определяется учреждением образования.

Источник: Министерство образования.





БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Для 9-х классов дни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Показываем, что построят на месте лагеря «Зеленое» под Минском, который купил крупный бизнесмен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика