Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси

Источник материала: Пинский Вестник

Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая.

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня.





Для 9-х классов дни экзаменов* - 2, 4, 9 июня:

белорусский язык (диктант),

русский язык (диктант),

математика (контрольная работа).





Для 11-х классов дни экзаменов* - 1, 3, 5 июня:

белорусский язык (изложение),

русский язык (изложение),

математика (контрольная работа).





Даты проведения экзаменов по иностранному языку и истории Беларуси для выпускников 11-х классов определяются учреждениями образования и объявляются не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10-11 июня.

Запуск воздушных шаров на последних звонках и выпускных Министерство образования поручило заменить посадкой цветов или деревьев.

* Конкретная дата проведения экзамена определяется учреждением образования.

Источник: Министерство образования.















БелТА