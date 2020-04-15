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Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси
15.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая.
Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня.
Для 9-х классов дни экзаменов* - 2, 4, 9 июня:
белорусский язык (диктант),
русский язык (диктант),
математика (контрольная работа).
Для 11-х классов дни экзаменов* - 1, 3, 5 июня:
белорусский язык (изложение),
русский язык (изложение),
математика (контрольная работа).
Даты проведения экзаменов по иностранному языку и истории Беларуси для выпускников 11-х классов определяются учреждениями образования и объявляются не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10-11 июня.
Запуск воздушных шаров на последних звонках и выпускных Министерство образования поручило заменить посадкой цветов или деревьев.
* Конкретная дата проведения экзамена определяется учреждением образования.
Источник: Министерство образования.
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Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Для 9-х классов дни...
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