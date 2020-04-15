"Элема" полностью перешла на производство медицинских средств защиты

"По поручению главы государства Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности. Реализуются мероприятия по контролю за производством медицинских масок, комбинезонов и костюмов, которые сегодня так необходимы медицинским работникам", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента поделился впечатлениями от увиденного на "Элеме". "Коллектив мобилизован на эту работу. Трудятся не только швеи, но и инженерно-технический состав. Буквально с 3 апреля руководство предприятия без всяких указаний приняло решение организовать выпуск этой продукции. Сегодня они уже выходят на производство 50 тыс. масок и 1 тыс. костюмов в день", - рассказал он.



