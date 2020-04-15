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"Элема" полностью перешла на производство медицинских средств защиты

15.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По поручению Александра Лукашенко Администрация президента ведет мониторинг производства медицинских средств защиты.
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Об этом журналистам сообщил глава Администрации президента Игорь Сергеенко, который побывал сегодня на ОАО "Элема", передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению главы государства Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности. Реализуются мероприятия по контролю за производством медицинских масок, комбинезонов и костюмов, которые сегодня так необходимы медицинским работникам", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента поделился впечатлениями от увиденного на "Элеме". "Коллектив мобилизован на эту работу. Трудятся не только швеи, но и инженерно-технический состав. Буквально с 3 апреля руководство предприятия без всяких указаний приняло решение организовать выпуск этой продукции. Сегодня они уже выходят на производство 50 тыс. масок и 1 тыс. костюмов в день", - рассказал он.

"Руководство предприятия прилагает все усилия, чтобы создать нормальные условия, чтобы максимально быстро, качественно обеспечить выпуск продукции и снабдить как аптеки, так и учреждения здравоохранения", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

ОАО "Элема" производит четырехслойные медицинские маски, защитные комбинезоны и халаты из белорусского спанбела. Вся выпущенная продукция день в день распределяется по предварительным заявкам. В работе их постоянно находится около 30. Задействованы четыре швейных цеха и один раскройный. На "Элеме" полностью перешли на производство медицинских средств защиты, чтобы удовлетворять потребности Минска. Как пояснил директор предприятия Анатолий Венедиктов, выпускать один вид продукции - это наиболее целесообразный вариант для поточного производства "Элемы". Вся коллекция одежды была отшита заранее, она на складе, отгружается в магазины. Проблем с этим никаких нет.
 
Теги: Минск
 
 
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По поручению Александра Лукашенко Администрация президента ведет мониторинг производства медицинских средств защиты.
 
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