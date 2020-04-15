По выставке Лазаря Хидекеля пройдет онлайн-экскурсия. После этого ее закроют

Источник материала: Tut.by

Сегодня на видеосервисе VOKA в 19.00 покажут онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля «Нас поймут через 100 лет». С 15 февраля она проходила офлайн в Национальном художественном музее. После этого выставка в Минске закроется.



Фото: предоставлено организаторами выставки Лазаря Хидекеля

Персональная выставка Лазаря Хидекеля «Нас поймут через 100 лет» была открыта в день столетия творческого объединения Витебске и сделала революцию в мире">УНОВИС, созданного по инициативе Казимира Малевича в Витебске — 15 февраля.

Онлайн-экскурсию проведет Екатерина Изофатова — одна из кураторов выставки, заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея, кандидат искусствоведения. Она расскажет, в чем значение творчества Лазаря Хидекеля, в чем он опередил свое время и что такое супрематическая архитектура.

Напомним, что специально для выставки в Минск из Нью-Йорка были доставлены около 100 оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля: ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», первый архитектурный экологический манифест «АЭРО», а также документы УНОВИСа. Онлайн-экскурсия позволит познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля всем, кто не успел посетить экспозицию в музее.

Экскурсия 15 апреля будет доступна в 19.00 в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства без авторизации. Публиковать экскурсию в записи не будут. В рамках проекта #UNOVIS100 до конца года на сервисе также будет доступен бесплатный просмотр документального фильма Евгения Сетько «УНОВИС» об истории объединения.

Лазарь Хидекель (1904−1986) — художник-супрематист, который в своих ранних работах предвосхитил минимал-арт, первый в мире супрематический архитектор и яркий представитель авангарда. Родился в Витебске, учился там в народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича и уже в возрасте 15 лет был одним из тех, кто 14 февраля 1920 года вошел в состав УНОВИСа — того самого творческого объединения, благодаря которому небольшой белорусский город превратился в центр мирового авангарда. Уже в 16 лет Лазарь Хидекель возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

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