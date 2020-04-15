Ждем запуска АЭС и тестируем бюджетный электрокар. Неделя на Nissan Leaf с запасом хода 250 км

Источник материала: Tut.by

АЭС вот-вот запустят, но по поставкам нефти сегодня договорились, а завтра — нет. К тому же бензин чаще дорожает, чем дешевеет. Поэтому мы взяли на недельный тест-драйв электрический Nissan Leaf. Его батареи 40 кВт⋅ч хватает на 250 км пробега в идеальных условиях. Хватит ли этого, чтобы комфортно эксплуатировать электрокар ежедневно?

Когда мне предложили недельку поездить на Nissan Leaf второго поколения, я задумался. Смущал запас хода — обещали, что 200 км он проезжает в режиме «все включено». Если экономно — то все 250. А мне как-то не по себе. Маловато будет. Маловато. Или нормально? Все же решил проверить.

Новое поколение — больше запас хода





Nissan Leaf до сих пор остается одним из самых продаваемых электромобилей в мире. И машина второго поколения должна явно укрепить позиции. Дебют Nissan Leaf 2 состоялся в 2017 году. Кроме очевидных изменений во внешности и интерьере, главной изюминкой электрокара стала новая батарея на 40 кВт⋅ч вместо прежних 30. Источники приводят различные данные по запасу хода — все зависит от методики замеров. Мы будем опираться на циклы EPA и WLTP. По ним, запас хода 40-киловаттного Leaf составляет 243 или 285 км соответственно.

Электромотор мощностью 150 л. с. приводит передние колеса. При этом крутящий момент — как у хорошего «дизеля» — 320 Нм. На разгон до 100 км/ч уходит всего 7,9 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч.

Машина, которая досталась мне на тест-драйв, привезена из США. Год выпуска — 2019-й, пробег минимальный — 16 тысяч км. Считай, новый автомобиль. На tesla-car.by Nissan Leaf 2 продается за 25 тысяч долларов в эквиваленте. Это дороже топового Geely Atlas с турбомотором и полным приводом. Гарантия на батарею — 8 лет или 160 тысяч км. Поехали.

Заряжается — за 40 минут



До 80% Nissan Leaf заряжается примерно за 40 минут. До 100% — еще полчаса. Последние проценты электромобиль набирает долго

Я вспомнил все свои предыдущие тест-драйвы электромобилей и установил на смартфон приложение PlugShare. Садиться без него за руль электромобиля можно только, если у вас имеется личная зарядная станция. В приложении есть карта с расположением общественных «зарядок». Стараниями «Белоруснефти» их становится все больше и больше. Запас хода у Nissan Leaf не самый большой, так что, чувствую, пользоваться зарядками буду часто.

Как заряжается «мой» электромобиль? У него есть разъем японского стандарта ChaDeMo. Таким оснащаются и «быстрые» станции зарядки в Беларуси. С нуля до 80% зарядиться можно за 40 минут. Чтобы довести запас аккумулятора до 100%, понадобится примерно еще столько же времени. Есть еще разъем Type 1. Через него можно заряжаться от «медленных» столбиков на 380 В. Такой способ займет несколько часов и подойдет для ночной «зарядки».

К слову, сейчас столичные районы активно «застраиваются» по схеме — несколько «столбиков» медленной зарядки плюс станция экспресс-зарядки. Возможно, не всем и не всегда понятна логика, по который располагают зарядные станции. Тем не менее в Минске с электрическими заправками проблем нет — приложение показывает под сотню точек в столице и пригороде. Можно и от обычной 220-вольтовой розетки, но такой способ займет уже больше 10 часов.

200 км — это необходимый минимум



94% заряда и 251 км пробега — приятные цифры, когда снимаешь Nissan Leaf с зарядки

Мой обычный рабочий день укладывается в 30−35 км пробега. Это утром развезти детей в сад и школу, приехать в офис, а потом по той же схеме вернуться домой. 20 километров можно накинуть, если в течение дня нужно съездить в одно-два места. Итого мой суточный пробег редко превышает 50 км. Выходные — дача, родительский дом. Это примерно сотня. К тому же в радиусе 5 км от дома есть по крайней мере четыре точки для зарядки электромобилей. Три из них — быстрые.

В первый же день, когда я забрал машину с парковки tesla-cars.by , она была заряжена на 63%. Приехал домой, а вечером отправился на зарядку. Благо она есть рядом с Севастопольским парком. Машину — в розетку, сам с женой — на прогулку. Вечерний моцион занял 50 минут. За это время Nissan Leaf зарядился до 93%. Бортовой компьютер показывал запас хода 230 км. Интересно, что по пути домой этот показатель вырос до 245 км.

Первых два дня я, как и прежде, не спускал глаз с указателя запаса хода и заряда батареи. Все высчитывал, хватит ли мне электричества для своих нужд. Когда нужно было ехать на дачу в 25 км от Минска, а бортовой компьютер показывал запас хода 163 км, я решил, что надо обязательно подзарядиться. Сделал это на «зарядке» возле СКА «Уручье». Минут за 20 машина пополнила батарею до 83%. Теперь точно до дачи и обратно хватит.



Только на третий день тест-драйва понимаешь, что 160 км запаса хода — это много

В общем, я страдал типичной болезнью начинающего электромобилиста. Надо выехать за пределы Минска на 25−30 км — обязательно зарядись до полного «бака». На третий день это прошло. Можно три раза спокойно съездить с дачи в город и обратно, и только потом начинать думать о зарядке. Отпустило. Я понял простую вещь — зарядиться можно всегда и везде. Во всяком случае в Минске. Причем сделать это достаточно быстро, хотя, конечно, не так, как в случае с ДВС. Поэтому остальные дни тест-драйва я просто ездил в обычном режиме, не особо задумываясь об остатке заряда.

Экономим электроэнергию



На МКАД я редко ездил быстрее 90 км/ч. Это самый экономичный режим на трассе

Самое время рассказать о приемах экономичной езды на Nissan Leaf. Во-первых, в автомобиле есть режим Eco, когда ограничивается мощность двигателя. Скажу честно, что только в этом режиме я и ездил. Разве что пару раз выключал, когда хотелось проверить динамику автомобиля. 7,9 секунды до сотни — приличный результат. Но со старта Nissan Leaf уходит с легкой заминкой, плавно наращивая ускорение. И все равно едет круто, тем более когда весь процесс происходит бесшумно.

В экорежиме реакции на «газ» еще больше смягчаются. При этом, если необходимо резко ускориться, можно просто нажать педаль акселератора в пол и получить внушительный разгон.

В городе всегда включал еще один режим — e-Pedal. Это что-то вроде ниссановского ноу-хау для управления разгоном и замедлением одной педалью, а по сути является продвинутым режимом рекуперации. При сбросе «газа» Nissan Leaf ощутимо замедляется, накапливая небольшое количество энергии за счет включения рекуперации. Если отпустить педаль акселератора, то автомобиль полностью останавливается. Тормозами можно вообще не пользоваться. Но если отключить «волшебную педаль», то при остановке на светофоре уже придется удерживать машину рабочим тормозом — имитируя поведение классического «автомата», Nissan Leaf катится вперед, если не держать педаль тормоза.

Кроме активных ускорений, наиболее затратной для батареи является работа климатической установки. Ее включение разом уменьшает показания текущего запаса хода на 20 км. Мне повезло с погодой в дни тест-драйва, поэтому я даже не включал «климат». Нет, все же привычка экономить меня не покинула полностью.

Семейный хетчбэк? Вполне



Материалы отделки простенькие, дизайн тоже не умопомрачительный. Nissan Leaf — электрокар для тех, кому ехать, а не шашечки

От вопросов электрических перейдем к практическим. Что снаружи, что внутри Nissan Leaf больше всего похож на обычный хетчбэк гольф-класса. В интерьере использованы главным образом недорогие материалы. Типичная японская экономия. Здесь нет огромных мультимедийных экранов, но есть камера заднего вида и довольно крупный дисплей бортового компьютера в половину приборной панели.

Из необычных деталей — изящный селектор переключения режимов движения. На центральной консоли нашлось место и для кнопки «включения» автомобиля.



Детские кресла сзади становятся? Значит, все в порядке. К семейному использованию автомобиль готов

Посадка водителя не идеальная, но вполне удобная, хотя очень хотелось вытянуть руль на себя. Сзади обращаешь внимание на непривычно высокий пол и здоровенный центральный тоннель, который затрудняет перевозку трех пассажиров сзади. Да и у меня с моим ростом выше среднего голова практически уперлась в потолок.

Багажник объемом 435 литров — обычный для этого класса. Но обращает на себя внимание его глубина и высокий борт. Что-то тяжелое грузить и доставать будет неудобно. Спинки заднего дивана складываются раздельно для перевозки чего-то негабаритного. С ролью автомобиля для обычного семейного применения Nissan Leaf 2 успешно справляется.

Важные заметки вместо послесловия



Всю неделю я не включал климат-контроль. И зря — это всего лишь лишние минуты на «зарядке»

200 км запаса хода в условиях городской эксплуатации в режиме «дом — работа — дом» — достаточно. Но психологически сложно. И не забываем, что зимой этот показатель уменьшится примерно на треть.

Мой лучший показатель расхода энергии в смешанном режиме был 14,9 кВт⋅ч на 100 км. Нехитрые подсчеты говорят о том, что при таком расходе запас хода составит 265 км.

40 минут — это среднее время, которое я провожу в супермаркете, закупая продукты на неделю. Если зарядка есть возле магазина — это снимает почти все вопросы.



Идеальный вариант расположения зарядки — возле супермаркета

Давно уже пора ставить рядом с зарядными станциями еще и пылесосы. Тогда вообще зарядка превращается в полезный процесс.

За неделю я побывал на зарядке четыре раза. Причем две из них можно было пропустить.

Что круто в режиме самоизоляции на электромобиле? АЗС самообслуживания в Минске гораздо меньше, чем зарядных станций для электромобилей.



Вот так на сегодняшний день выглядит карта зарядных станций Минска

Но в спальном районе у вас есть шансы не найти места возле «розетки» из-за припаркованных автомобилей с ДВС. Законодательство этот момент пока никак не регулирует. Воспитание и совесть — тоже.