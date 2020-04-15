«Тянет меня на ферму». Передовик Иван Денисов – о зарплате, привесах и «девочках»

Источник материала: Горецкий вестник

Лидеры районного рейтинга по среднесуточным привесам молодняка КРС от 6 до 12 месяцев — Владимир Куликов и Иван Денисов из МТФ «Любиж» КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника». Среднесуточные привесы здесь достигли 880 г, что на 130 г больше, чем год назад. При этом сохранность молодняка у этого тандема операторов по доращиванию КРС составляет 99%. Такой рекордный результат — повод для награды от РК профсоюза работников АПК.







«Пришел в животноводство заработать. Одно время хотел сменить работу, но не смог. Тянет меня на ферму. С детства люб­лю животных», — признается Иван Иванович. Под его опекой находятся 117 питомиц, которых он ласково называет «мои девочки». И надо видеть, как животные тянутся к своему кормильцу и пытаются лизнуть ему руки. По их ухоженности видно, что содержатся они всегда в чистоте и порядке. Вовремя меняется подстилка, всегда свежий и в достатке корм и все необходимые добавки (комбикорм, соль, мел), которые нужны для весомых привесов.





По словам председателя профкома Юлии Куртиной, визитной карточкой Ивана Ивановича являются ответственность, трудолюбие, неукоснительное соблюдение технологических регламентов и индивидуальный подход к подопечным. «Очень надежный работник, который не подведет в любой ситуации», — добавляет заведующая фермой Кристина Колотова.

Наш передовик считает, что формула его успеха — это любовь к животным. «Когда ты, действительно, их любишь и жалеешь, тогда всегда позаботишься, чтобы они были вовремя накормлены, напоены, подстелешь им солому, — считает Иван Денисов. — В хозяйстве заготовили в достатке хорошие корма. Заработать в сельском хозяйстве сегодня можно. Было бы желание. Главное не лениться и выполнять свои обязанности на совесть. К тому же наша зарплата зависит от величины привесов».





Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина поблагодарила Ивана Денисова за победу в трудовом соревновании животноводов, вручила ему подарок и выразила уверенность, что достигнутые высокие результаты не будут для него пределом. «Рядом с такими целеустремленными и доб­рожелательными людьми, как наш передовик, всегда заряжаешься положительной энергией», — подчеркнула Елена Владимировна. Иван Иванович признался, что награда профсоюза стала для него приятной неожиданностью. Набор полотенец он подарит своей жене Елене Михайловне, которая работает оператором по выращиванию свиней.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова