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Покупаем доллары онлайн. Сколько в день можно перевести с рублевой карты на валютную

15.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация на валютном рынке заставила некоторые банки менять лимиты на валютно-обменные операции по картам. Потом от ограничений многие отказались. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие все-таки ограничения на сегодняшний день установлены в банках, если переводить деньги с рублевой на валютную карту.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, в Белагропромбанке, Белгазпромбанке, Paritetbank, МТБанке, Беларусбанке, Приорбанке, Белинвестбанке, Статусбанке, Франсабанке и БПС-Сбербанке лимиты на валютно-обменные операции не установлены. В том числе во многих банках ограничения можно изменять в приложении или интернет-банке.

С 7 апреля БТА Банк увеличил лимиты с 500 белорусских рублей до 5000 в сутки, а по приходным операциям с 190 долларов и 180 евро — до 2000 долларов/евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

При переводе денег на карту другого банка они зачисляются в валюте счета карты получателя перевода по курсу, который установлен банком-получателем.

Название банка

При переводе между своими счетами

При переводе на карту другого банка

Альфа-Банк

20 000 BYN в сутки, в неделю — 60 000 BYN, в месяц — 200 000 BYN.

На поступления лимитов нет.

3000 BYN в сутки (до 5 операций) и 24 000 BYN (60 операций)

Банк БелВЭБ

45 000 BYN в сутки

Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка.

Банк Дабрабыт

Минимальная сумма перевода 0,05 BYN, максимальная — зависит от лимитов, установленных по карте. Лимиты можно самостоятельно изменять в приложении/интернет-банке. Ограничений по сумме при зачислении на счет нет.

От 5 BYN до 500 BYN за одну операцию, максимальная сумма в сутки — 2000 BYN, в течение 4 суток — 2000 BYN.

Банк Решение

Через приложение переводить можно от 4 BYN до 5000 BYN за одну операцию. Также лимиты могут быть установлены непосредственно по карте. Их можно снять по заявлению в отделении банка.

Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка.

Белагропромбанк

Лимиты не установлены

Переводить через интернет-банк/приложение можно от 1 до 1600 за одну операцию. Допустимо 5 операций в сутки, 15 операций в 4 дня и 60 операций в месяц.

Максимальная сумма всех операций переводов:

В сутки — 5000 BYN, в 4 дня — 15 000 BYN, в месяц — 40 000 BYN.

Беларусбанк

Без лимитов

Перевод возможен от 2,10 BYN до 999,90 BYN.

В сутки разрешено 5 транзакций, но не больше 2500 USD (либо эквивалент суммы по курсу НБ РБ), за 4 дня — 15, но не более 7500 USD, в месяц — 60, но не более 20 000 USD.

.

Белгазпромбанк

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

Банк ВТБ

Лимиты не установлены

Максимальная сумма одной операции — 1000 USD. В сутки — 3000 USD (5 операций), в неделю — 6000 USD (30 операций), в месяц — 15 000 USD (40 операций)

Идея Банк

Действуют лимиты, которые зависят от уровня доступа клиента. Пассивный — лимит 2000 BYN, если активный (при оформлении первого продукта банка в отделении) — 30 000 BYN в сутки.

Установлены такие же лимиты, как при переводе между картами банка.

МТБанк

Ограничений на перевод нет, но могут срабатывать лимиты карты, которые можно изменить в интернет-банке, а также лимиты самого сервиса перевода.

Можно перевести через сайт перевод.мтбанк.бай или приложение Denegram. Лимиты есть на самой карте, с которой будете переводить (их можно проверить в приложении), и на сайте:

От 0,1 BYN до 1 500 BYN за одну операцию (10 в сутки). Общая сумма операций в течение месяца — 10 000 BYN.

Paritetbank

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

Приорбанк

Без лимитов

При переводе на карту другого клиента банка — 50 000 BYN в день.

В сутки можно — 900 BYN, в месяц — 4500 BYN.

РРБ-Банк

Лимиты расходования денег по картам, которые установлены банком, можно изменить или снять.

Например, по карте Visa Classic лимит 1500 BYN и 20 операций в сутки, по Visa Gold — 2500 BYN и 30 операций в сутки.

Перевести можно через сервис p2p.rrb.by. Лимит — 500 BYN за операцию, в сутки — 2000 BYN. Максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4 суток — 3000 BYN (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода).

Технобанк

При переводе между картами банка установлены только суточные лимиты, которые отображаются в личном кабинете (интернет-банк\мобильное приложение).

500 BYN за одну операцию, в сутки — 2000 BYN.

Франсабанк

Лимитов нет

Лимитов нет

Цептер Банк

1000 BYN за один платеж. Количество операций не ограничено

Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен.

Белорусский народный банк

Лимиты, которые установлены по картам, менять нельзя.

Например, по Visa Gold / MasterCard Gold — 30 000 BYN в сутки и 20 операций, по Visa Classic / MasterCard Standard- 5000 BYN в сутки.

Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен.

Белинвестбанк

Переводы между картами банка производятся в пределах остатка, без лимитов.

Одна транзакция — максимально 1000 BYN.

В течение суток не больше 5 транзакций на сумму 1500 BYN, в течение 4 суток — не больше 7 транзакций на сумму 2000 BYN, в течение месяца — не больше 10 транзакций на сумму 5000 BYN.

БСБ Банк

Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Изменить можно только при личном обращении с паспортом в отдел платежных карт.

Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте.

Лимит сервиса банка — 2000 BYN за одну операцию, в сутки — 4000 BYN.

БТА Банк

5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

БПС-Сбербанк

Устанавливать лимиты по картам можно самостоятельно в приложении.

Не более 1000 USD в сутки.

Статусбанк

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

Банк

Между своими счетами

На карту другого банка

Альфа-Банк

20 000 BYN в сутки, в неделю — 60 000 BYN, в месяц — 200 000 BYN.

На поступления лимитов нет.

3000 BYN в сутки (до 5 операций) и 24 000 BYN (60 операций)

Банк БелВЭБ

45 000 BYN в сутки

Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка.

Банк Дабрабыт

Минимальная сумма перевода 0,05 BYN, максимальная — зависит от лимитов, установленных по карте. Лимиты можно самостоятельно изменять в приложении/интернет-банке. Ограничений по сумме при зачислении на счет нет.

От 5 BYN до 500 BYN за одну операцию, максимальная сумма в сутки — 2000 BYN, в течение 4 суток — 2000 BYN.

Банк Решение

Через приложение переводить можно от 4 BYN до 5000 BYN за одну операцию. Также лимиты могут быть установлены непосредственно по карте. Их можно снять по заявлению в отделении банка.

Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка.

Белагропром-банк

Лимиты не установлены

Переводить через интернет-банк/приложение можно от 1 до 1600 за одну операцию. Допустимо 5 операций в сутки, 15 операций в 4 дня и 60 операций в месяц.

Максимальная сумма всех операций переводов:

В сутки — 5000 BYN, в 4 дня — 15 000 BYN, в месяц — 40 000 BYN.

Беларусбанк

Без лимитов

Перевод возможен от 2,10 BYN до 999,90 BYN.

В сутки разрешено 5 транзакций, но не больше 2500 USD (либо эквивалент суммы по курсу НБ РБ), за 4 дня — 15, но не более 7500 USD, в месяц — 60, но не более 20 000 USD.

.

Белгазпром-банк

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

Банк ВТБ

Лимиты не установлены

Максимальная сумма одной операции — 1000 USD. В сутки — 3000 USD (5 операций), в неделю — 6000 USD (30 операций), в месяц — 15 000 USD (40 операций)

Идея Банк

Действуют лимиты, которые зависят от уровня доступа клиента. Пассивный — лимит 2000 BYN, если активный (при оформлении первого продукта банка в отделении) — 30 000 BYN в сутки.

Установлены такие же лимиты, как при переводе между картами банка.

МТбанк

Ограничений на перевод нет, но могут срабатывать лимиты карты, которые можно изменить в интернет-банке, а также лимиты самого сервиса перевода.

Можно перевести через сайт перевод.мтбанк.бай или приложение Denegram. Лимиты есть на самой карте, с которой будете переводить (их можно проверить в приложении), и на сайте:

От 0,1 BYN до 1 500 BYN за одну операцию (10 в сутки). Общая сумма операций в течение месяца — 10 000 BYN.

Paritetbank

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

Приорбанк

Без лимитов

При переводе на карту другого клиента банка — 50 000 BYN в день.

В сутки можно — 900 BYN, в месяц — 4500 BYN.

РРБ-Банк

Лимиты расходования денег по картам, которые установлены банком, можно изменить или снять.

Например, по карте Visa Classic лимит 1500 BYN и 20 операций в сутки, по Visa Gold — 2500 BYN и 30 операций в сутки.

Перевести можно через сервис p2p.rrb.by. Лимит — 500 BYN за операцию, в сутки — 2000 BYN. Максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4 суток — 3000 BYN (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода).

Технобанк

При переводе между картами банка установлены только суточные лимиты, которые отображаются в личном кабинете (интернет-банк\мобильное приложение).

500 BYN за одну операцию, в сутки — 2000 BYN.

Франсабанк

Лимитов нет

Лимитов нет

Цептер Банк

1000 BYN за один платеж. Количество операций не ограничено

Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен.

Белорусский народный банк

Лимиты, которые установлены по картам, менять нельзя.

Например, по Visa Gold / MasterCard Gold — 30 000 BYN в сутки и 20 операций, по Visa Classic / MasterCard Standard- 5000 BYN в сутки.

Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен.

Белинвест-банк

Переводы между картами банка производятся в пределах остатка, без лимитов.

Одна транзакция — максимально 1000 BYN.

В течение суток не больше 5 транзакций на сумму 1500 BYN, в течение 4 суток — не больше 7 транзакций на сумму 2000 BYN, в течение месяца — не больше 10 транзакций на сумму 5000 BYN.

БСБ Банк

Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Изменить можно только при личном обращении с паспортом в отдел платежных карт.

Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте.

Лимит сервиса банка — 2000 BYN за одну операцию, в сутки — 4000 BYN.

БТА Банк

5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

БПС-Сбербанк

Устанавливать лимиты по картам можно самостоятельно в приложении.

Не более 1000 USD в сутки.

Статусбанк

Лимиты не установлены

Лимиты не установлены

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, какие все-таки ограничения на сегодняшний день установлены в банках, если переводить деньги с рублевой на валютную карту.
 
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