Покупаем доллары онлайн. Сколько в день можно перевести с рублевой карты на валютную

Источник материала: Tut.by

Ситуация на валютном рынке заставила некоторые банки менять лимиты на валютно-обменные операции по картам. Потом от ограничений многие отказались. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие все-таки ограничения на сегодняшний день установлены в банках, если переводить деньги с рублевой на валютную карту.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, в Белагропромбанке, Белгазпромбанке, Paritetbank, МТБанке, Беларусбанке, Приорбанке, Белинвестбанке, Статусбанке, Франсабанке и БПС-Сбербанке лимиты на валютно-обменные операции не установлены. В том числе во многих банках ограничения можно изменять в приложении или интернет-банке.

С 7 апреля БТА Банк увеличил лимиты с 500 белорусских рублей до 5000 в сутки, а по приходным операциям с 190 долларов и 180 евро — до 2000 долларов/евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

При переводе денег на карту другого банка они зачисляются в валюте счета карты получателя перевода по курсу, который установлен банком-получателем.

Название банка При переводе между своими счетами При переводе на карту другого банка Альфа-Банк 20 000 BYN в сутки, в неделю — 60 000 BYN, в месяц — 200 000 BYN. На поступления лимитов нет. 3000 BYN в сутки (до 5 операций) и 24 000 BYN (60 операций) Банк БелВЭБ 45 000 BYN в сутки Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка. Банк Дабрабыт Минимальная сумма перевода 0,05 BYN, максимальная — зависит от лимитов, установленных по карте. Лимиты можно самостоятельно изменять в приложении/интернет-банке. Ограничений по сумме при зачислении на счет нет. От 5 BYN до 500 BYN за одну операцию, максимальная сумма в сутки — 2000 BYN, в течение 4 суток — 2000 BYN. Банк Решение Через приложение переводить можно от 4 BYN до 5000 BYN за одну операцию. Также лимиты могут быть установлены непосредственно по карте. Их можно снять по заявлению в отделении банка. Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка. Белагропромбанк Лимиты не установлены Переводить через интернет-банк/приложение можно от 1 до 1600 за одну операцию. Допустимо 5 операций в сутки, 15 операций в 4 дня и 60 операций в месяц. Максимальная сумма всех операций переводов: В сутки — 5000 BYN, в 4 дня — 15 000 BYN, в месяц — 40 000 BYN. Беларусбанк Без лимитов Перевод возможен от 2,10 BYN до 999,90 BYN. В сутки разрешено 5 транзакций, но не больше 2500 USD (либо эквивалент суммы по курсу НБ РБ), за 4 дня — 15, но не более 7500 USD, в месяц — 60, но не более 20 000 USD. . Белгазпромбанк Лимиты не установлены Лимиты не установлены Банк ВТБ Лимиты не установлены Максимальная сумма одной операции — 1000 USD. В сутки — 3000 USD (5 операций), в неделю — 6000 USD (30 операций), в месяц — 15 000 USD (40 операций) Идея Банк Действуют лимиты, которые зависят от уровня доступа клиента. Пассивный — лимит 2000 BYN, если активный (при оформлении первого продукта банка в отделении) — 30 000 BYN в сутки. Установлены такие же лимиты, как при переводе между картами банка. МТБанк Ограничений на перевод нет, но могут срабатывать лимиты карты, которые можно изменить в интернет-банке, а также лимиты самого сервиса перевода. Можно перевести через сайт перевод.мтбанк.бай или приложение Denegram. Лимиты есть на самой карте, с которой будете переводить (их можно проверить в приложении), и на сайте: От 0,1 BYN до 1 500 BYN за одну операцию (10 в сутки). Общая сумма операций в течение месяца — 10 000 BYN. Paritetbank Лимиты не установлены Лимиты не установлены Приорбанк Без лимитов При переводе на карту другого клиента банка — 50 000 BYN в день. В сутки можно — 900 BYN, в месяц — 4500 BYN. РРБ-Банк Лимиты расходования денег по картам, которые установлены банком, можно изменить или снять. Например, по карте Visa Classic лимит 1500 BYN и 20 операций в сутки, по Visa Gold — 2500 BYN и 30 операций в сутки. Перевести можно через сервис p2p.rrb.by. Лимит — 500 BYN за операцию, в сутки — 2000 BYN. Максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4 суток — 3000 BYN (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода). Технобанк При переводе между картами банка установлены только суточные лимиты, которые отображаются в личном кабинете (интернет-банк\мобильное приложение). 500 BYN за одну операцию, в сутки — 2000 BYN. Франсабанк Лимитов нет Лимитов нет Цептер Банк 1000 BYN за один платеж. Количество операций не ограничено Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен. Белорусский народный банк Лимиты, которые установлены по картам, менять нельзя. Например, по Visa Gold / MasterCard Gold — 30 000 BYN в сутки и 20 операций, по Visa Classic / MasterCard Standard- 5000 BYN в сутки. Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен. Белинвестбанк Переводы между картами банка производятся в пределах остатка, без лимитов. Одна транзакция — максимально 1000 BYN. В течение суток не больше 5 транзакций на сумму 1500 BYN, в течение 4 суток — не больше 7 транзакций на сумму 2000 BYN, в течение месяца — не больше 10 транзакций на сумму 5000 BYN. БСБ Банк Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Изменить можно только при личном обращении с паспортом в отдел платежных карт. Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Лимит сервиса банка — 2000 BYN за одну операцию, в сутки — 4000 BYN. БТА Банк 5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. 5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. БПС-Сбербанк Устанавливать лимиты по картам можно самостоятельно в приложении. Не более 1000 USD в сутки. Статусбанк Лимиты не установлены Лимиты не установлены

Банк Между своими счетами На карту другого банка Альфа-Банк 20 000 BYN в сутки, в неделю — 60 000 BYN, в месяц — 200 000 BYN. На поступления лимитов нет. 3000 BYN в сутки (до 5 операций) и 24 000 BYN (60 операций) Банк БелВЭБ 45 000 BYN в сутки Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка. Банк Дабрабыт Минимальная сумма перевода 0,05 BYN, максимальная — зависит от лимитов, установленных по карте. Лимиты можно самостоятельно изменять в приложении/интернет-банке. Ограничений по сумме при зачислении на счет нет. От 5 BYN до 500 BYN за одну операцию, максимальная сумма в сутки — 2000 BYN, в течение 4 суток — 2000 BYN. Банк Решение Через приложение переводить можно от 4 BYN до 5000 BYN за одну операцию. Также лимиты могут быть установлены непосредственно по карте. Их можно снять по заявлению в отделении банка. Перевод с карты на карту возможен только между клиентами банка. Белагропром-банк Лимиты не установлены Переводить через интернет-банк/приложение можно от 1 до 1600 за одну операцию. Допустимо 5 операций в сутки, 15 операций в 4 дня и 60 операций в месяц. Максимальная сумма всех операций переводов: В сутки — 5000 BYN, в 4 дня — 15 000 BYN, в месяц — 40 000 BYN. Беларусбанк Без лимитов Перевод возможен от 2,10 BYN до 999,90 BYN. В сутки разрешено 5 транзакций, но не больше 2500 USD (либо эквивалент суммы по курсу НБ РБ), за 4 дня — 15, но не более 7500 USD, в месяц — 60, но не более 20 000 USD. . Белгазпром-банк Лимиты не установлены Лимиты не установлены Банк ВТБ Лимиты не установлены Максимальная сумма одной операции — 1000 USD. В сутки — 3000 USD (5 операций), в неделю — 6000 USD (30 операций), в месяц — 15 000 USD (40 операций) Идея Банк Действуют лимиты, которые зависят от уровня доступа клиента. Пассивный — лимит 2000 BYN, если активный (при оформлении первого продукта банка в отделении) — 30 000 BYN в сутки. Установлены такие же лимиты, как при переводе между картами банка. МТбанк Ограничений на перевод нет, но могут срабатывать лимиты карты, которые можно изменить в интернет-банке, а также лимиты самого сервиса перевода. Можно перевести через сайт перевод.мтбанк.бай или приложение Denegram. Лимиты есть на самой карте, с которой будете переводить (их можно проверить в приложении), и на сайте: От 0,1 BYN до 1 500 BYN за одну операцию (10 в сутки). Общая сумма операций в течение месяца — 10 000 BYN. Paritetbank Лимиты не установлены Лимиты не установлены Приорбанк Без лимитов При переводе на карту другого клиента банка — 50 000 BYN в день. В сутки можно — 900 BYN, в месяц — 4500 BYN. РРБ-Банк Лимиты расходования денег по картам, которые установлены банком, можно изменить или снять. Например, по карте Visa Classic лимит 1500 BYN и 20 операций в сутки, по Visa Gold — 2500 BYN и 30 операций в сутки. Перевести можно через сервис p2p.rrb.by. Лимит — 500 BYN за операцию, в сутки — 2000 BYN. Максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4 суток — 3000 BYN (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода). Технобанк При переводе между картами банка установлены только суточные лимиты, которые отображаются в личном кабинете (интернет-банк\мобильное приложение). 500 BYN за одну операцию, в сутки — 2000 BYN. Франсабанк Лимитов нет Лимитов нет Цептер Банк 1000 BYN за один платеж. Количество операций не ограничено Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен. Белорусский народный банк Лимиты, которые установлены по картам, менять нельзя. Например, по Visa Gold / MasterCard Gold — 30 000 BYN в сутки и 20 операций, по Visa Classic / MasterCard Standard- 5000 BYN в сутки. Перевод с карты в бел. рублях банка на валютную карту другого банка невозможен. Белинвест-банк Переводы между картами банка производятся в пределах остатка, без лимитов. Одна транзакция — максимально 1000 BYN. В течение суток не больше 5 транзакций на сумму 1500 BYN, в течение 4 суток — не больше 7 транзакций на сумму 2000 BYN, в течение месяца — не больше 10 транзакций на сумму 5000 BYN. БСБ Банк Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Изменить можно только при личном обращении с паспортом в отдел платежных карт. Стандартный суточный лимит — 3000 USD в эквиваленте. Лимит сервиса банка — 2000 BYN за одну операцию, в сутки — 4000 BYN. БТА Банк 5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. 5 000 BYN в сутки, лимит приходных операций — 2000 USD/EUR в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. БПС-Сбербанк Устанавливать лимиты по картам можно самостоятельно в приложении. Не более 1000 USD в сутки. Статусбанк Лимиты не установлены Лимиты не установлены