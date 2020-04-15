Дочь Ивана Урганта показала фото с бойфрендом-афроамериканцем

Источник материала: ОНТ

19-летняя Эрика Кикнадзе проводит свободное время с бойфрендом-афроамериканцем по имени Муса. Приёмная дочь Ивана Урганта поделилась красивыми кадрами с возлюбленным в своём Instagram.

Молодая пара ознакомилась в США. На сегодняшний день там живёт и учится дочь телеведущего. Эрика изучает искусство, моду и дизайн в Parsons School of Design в престижной школе в Нью-Йорке.

Об отношениях молодых людей стало известно ещё в конце 2019 года. На тот момент многие осудили Эрику за её выбор. Паре пророчили скорое расставание. Но ничто не смогло разрушить их роман.

На сегодняшний день Кикнадзе носит на безымянном пальце кольцо. Оно похоже на помолвочное, а бойфренд называет её женой.

Известно, что влюбленные живут вместе. Недавно инстадива поделилась с поклонниками несколькими романтичными снимками. На них Эрика в мини-платье от Dior позирует на кровати. Она обнимает Мусу. На парне надеты только бежевые штаны, а также фиолетовая бандана.

Фотографии понравились фанатам. «Уф, горячо!», «Вы нереальные», «Потрясающая парочка», — восхитились подписчики.

Напомним, что Эрика — дочь супруги шоумена Натальи Кикнадзе от первого брака.

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