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На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом.
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Звено ГДЗС обнаружило в комнате на полу тело 62-летней хозяйки. Женщина проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учёте не состояла.
Пожар потушен. Уничтожена кровля, повреждены стены и вещи в доме. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе в Быхове горел одноэтажный многоквартирный дом.
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Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту...
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