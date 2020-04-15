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На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома

15.04.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей происходило горение внутри помещения, а также пламя охватило кровлю дома. Соседи сказали, что в здании находится человек. 

На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Звено ГДЗС обнаружило в комнате на полу тело 62-летней хозяйки. Женщина проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учёте не состояла. 

На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Пожар потушен. Уничтожена кровля, повреждены стены и вещи в доме. Причина загорания выясняется. 

На прошлой неделе в Быхове горел одноэтажный многоквартирный дом.

В огне погиб мужчина – подробности здесь

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Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту...
 
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