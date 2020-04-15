На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей происходило горение внутри помещения, а также пламя охватило кровлю дома. Соседи сказали, что в здании находится человек.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Звено ГДЗС обнаружило в комнате на полу тело 62-летней хозяйки. Женщина проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учёте не состояла.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Пожар потушен. Уничтожена кровля, повреждены стены и вещи в доме. Причина загорания выясняется.

На прошлой неделе в Быхове горел одноэтажный многоквартирный дом.