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Выслушать каждого и помочь в решении проблем

15.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Выслушать каждого и помочь в решении проблем9 апреля член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич провел прием граждан в режиме видеоконференции и аудиосвязи. С обращениями обратились жители Быхова, Костюковичей и Кобрина.

Тематика обращений самая разная. Людей, например, интересовали вопросы предоставления физическим лицам возможной отсрочки платежа по кредиту, пересмотра условий кредитования. Виктор Ананич отметил, что при личном обращении случай каждого отдельного заемщика банка рассматривается индивидуально. Руководство одного из учреждений здравоохранения Быхова выразило благодарность руководству и коллективу Беларусбанка за положительное рассмотрение вопроса об оказании спонсорской помощи.
Вопросы граждан также касались мер, которые в настоящее время принимаются крупнейшим банком страны, в том числе касательно работы отделенческой сети.

По мнению сенатора Виктора Ананича, каждое обращение граждан в рамках личных приемов необходимо рассматривать внимательно и принимать по нему конкретное решение. Ведь от этого зачастую зависит улучшение условий жизни и работы конкретного человека.

В целом, встречи с населением позволяют объективно оценивать ситуацию в определенных регионах Беларуси, а главное, понимать, что сегодня волнует людей. Поэтому встречи в трудовых коллективах и выездные приемы граждан, которые являются ключевой частью работы сенатора, будут проводиться и далее на постоянной основе.

 
 
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9 апреля член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич провел прием граждан в
 
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