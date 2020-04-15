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Международная акция «Читаем детям о войне-2020»

15.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

6 мая 2020 года в 11.00 одновременно в разных уголках Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана и других стран пройдет час чтения произведений о Великой Отечественной войне.

В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям будут прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941‑1945 гг. и великому человеческому подвигу.

В 2020 году Международная акция пройдет в одиннадцатый раз. Ежегодно в мероприятие вовлекаются более 3 тысяч детских учреждений различной ведомственной подчиненности, принимают участие более тысячи ветеранов.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы призываем всех коллег и неравнодушных людей, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Давайте совместно приложим свои усилия по привлечению внимания общественности к героическому прошлому нашей истории, увеличению читательской аудитории, интересующейся чтением книг о Великой Отечественной войне, и, таким образом, поддержим учреждения образования в продвижении детского и подросткового чтения.

Зарегистрироваться для участия в акции в online режиме, а также найти положение об организации и проведении акции, методические рекомендации по чтению вслух можно на сайте организатора акции – Самарской областной детской библиотеки http://www.sodb.ru/aktsiya. Регистрация на событие продлится до 5 мая.

Напомним также, что в отделе информационного обеспечения библиотечной работы и подготовки медиаресурсов Минского областного института развития образования функционирует книжная выставка «75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Хештэг акции: #АкцияЧитаемДетямоВойне2020

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6 мая 2020 года в 11.00 одновременно в разных уголках Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана и других стран пройдет час чтения...
 
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