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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 и 16 апреля

15.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из-за сильного ветра в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы могут достигать 22 м/с, сообщает Белгидромет.

15 апреля будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Дневная температура составит от 4 до 10 градусов тепла.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в четверг. Ночью 16 апреля по западу, а днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

 
 
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Из-за сильного ветра в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы могут достигать 22 м/с, сообщает Белгидромет.
 
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