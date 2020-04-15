На днях в Смолевичский РОВД с заявлением о краже обратился житель деревни Заречье. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из его автомобиля барсетку с деньгами, банковскими карточками и документами на транспортное сред- ство. Дело в том, что мужчина ненадолго оставил незапертой у дома свою машину, посчитав, что днем за полчаса с ней ничего не случится. Однако этого времени хватило преступнику, чтоб на безлюдной улице тихонько открыть дверь и забрать барсетку, не оставив при этом улик.

Несмотря на казалось бы идеальную схему, оперативники раскрыли преступление и в этот же день задержали злоумышленника. Главную роль сыграла хорошая профессиональная подготовка курсанта Академии МВД Павла Глушанина (на фото), тесная работа с наставником, умелые действия на месте преступления и оперативная работа по «горячим следам».

Пока оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан милиции Илья Гущанский осматривал место происшествия и разговаривал с местными жителями, курсант Павел Глушанин отправился на остановку и стал интересоваться у водителей проезжающих маршруток, не садился ли к ним пассажир с барсеткой.

– Один из водителей вспомнил мужчину с приметным аксессуаром. К тому же в автомобиле был установлен видеорегистратор. К нам подошел Илья Игоревич и узнал в мужчине с барсеткой ранее неоднократно судимого жителя соседней деревни. А далее, как говорится, дело техники, – делится курсант.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей в этот же день подозреваемый был задержан, а похищенное имущество возвращено владельцу.

Начальник отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома полковник милиции Виталий Харлапов отметил подчиненных за слаженные действия, а также поблагодарил преподавательский состав Академии МВД Республики Беларусь за должную подготовку курсантов.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.