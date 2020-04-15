Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрирован 1 брак.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 8 рождений детей.

В Заболотском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, сына Ивана, зарегистрировали Николай и Надежда Кебиковы из агрогородка Заболотье. Николай и Анастасия Вахрушевы из деревни Миколаевичи зарегистрировали рождение дочери Александры, третьего ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме Дмитрий и Татьяна Савко из поселка Усяж зарегистрировали рождение дочери Златы, третьего ребенка в семье. Рождение сына Семена зарегистрировали Сергей и Виктория Кохан из деревни Кривая Береза.

В Смолевичском отделе загс:

Кирилл и Юлия Кулинковичи зарегистрировали рождение сына Андрея, второго ребенка в семье.

Рождение первенца, дочери Мирославы, зарегистрировали Кирилл и Алина Грак.

Андрей и Юлия Кудрявцевы зарегистрировали рождение сына Алексея, второго ребенка в семье.

Вадим и Анна Черепок зарегистрировали рождение первенца, дочери Ангелины.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 9 смертей.

Одну смерть зарегистрировал Заболотский сельисполком. Две смерти зарегистрировал Плисский сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 6 смертей.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).