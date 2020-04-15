Бракосочетания
За прошедший период в районе зарегистрирован 1 брак.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 8 рождений детей.
В Заболотском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, сына Ивана, зарегистрировали Николай и Надежда Кебиковы из агрогородка Заболотье. Николай и Анастасия Вахрушевы из деревни Миколаевичи зарегистрировали рождение дочери Александры, третьего ребенка в семье.
В Усяжском сельисполкоме Дмитрий и Татьяна Савко из поселка Усяж зарегистрировали рождение дочери Златы, третьего ребенка в семье. Рождение сына Семена зарегистрировали Сергей и Виктория Кохан из деревни Кривая Береза.
В Смолевичском отделе загс:
Кирилл и Юлия Кулинковичи зарегистрировали рождение сына Андрея, второго ребенка в семье.
Рождение первенца, дочери Мирославы, зарегистрировали Кирилл и Алина Грак.
Андрей и Юлия Кудрявцевы зарегистрировали рождение сына Алексея, второго ребенка в семье.
Вадим и Анна Черепок зарегистрировали рождение первенца, дочери Ангелины.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 9 смертей.
Одну смерть зарегистрировал Заболотский сельисполком. Две смерти зарегистрировал Плисский сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 6 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).