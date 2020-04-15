Наиболее эффективной государственной антинаркотической политикой является политика, основанная на системе комплексной социальной и индивидуальной профилактической работы с лицами, допускающими немедицинское потребление наркотических средств.

Проводимая государственными органами и общественными организациями работа в данном направлении позволяет существенно снизить темпы и масштабы социальных последствий распространения наркотиков. И это подтверждается следующими цифрами.

За последние 5 лет с 1424 до 1105 (– 22,4%) сократилось число лиц, страдающих наркоманией и состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения области. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось с 1164 до 795 (– 31,7%).

Несмотря на достигнутые результаты в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков, самоуспокоение здесь недопустимо.

Социальная реабилитация лиц, страдающих зависимостью от наркотиков, осуществляется в соответствии с Концепцией социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, с обязательным привлечением их к труду, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.2015 № 803.

Кроме того, работа по противодействию распространения наркотиков проводится в соответствии с Планом мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на территории Минской области на 2019-2020 годы, утвержденным решением облисполкома от 12.11.2018 № 978.

Органами прокуратуры области проведена проверка эффективности деятельности субъектов профилактики в сфере социальной адаптации лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, по результатам которой выявлены определенные нарушения и недостатки.

В соответствии с требованиями законодательства органы внутренних дел в пределах своей компетенции выявляют граждан, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, для направления их в установленном порядке в государственные организации здравоохранения для оказания медицинской помощи. Однако в Минской области отмечается низкая явка наркозависимых лиц в наркологический кабинет.

Факты длительного уклонения осужденных лиц от принудительного лечения на основании ст. 107 УК Республики Беларусь чаще всего фиксировались в городе Жодино, Борисовском, Минском и Солигорском районах.

Выявлены недостатки в работе учреждений здравоохранения при выдаче направлений для прохождения лицами, страдающими зависимостью от наркотических средств, индивидуальных программ социальной реабилитации с последующим их прохождением в центрах социального обслуживания населения.

В 2019 году психо-неврологическими диспансерами составлено всего 58 индивидуальных программ социальной реабилитации, что не решает в полной мере проблему слабой заинтересованности и обращаемости за социальными услугами наркозависимых лиц.

Как итог, в Минской области 42% наркопотребителей и потребителей ненаркотических (токсикоманических) веществ, состоящих на учете в психо-неврологических диспансерах, не были вовлечены в трудовую деятельность.

В целях устранения причин и условий, способствующих нарушениям законодательства о социальной адаптации лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, органами прокуратуры области приняты необходимые меры реагирования.

Борис ПЕТРОВСКИЙ, первый заместитель прокурора Минской области.