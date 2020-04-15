С 1 января 2020 года семейный капитал назначается в белорусских рублях, а также им можно воспользоваться досрочно. На депозитный счет перечисляется 22 500 белорусских рублей. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Право на семейный капитал семья может реализовать только один раз. Семейный капитал может быть использован для улучшения жилищных условий, получения образования на платной основе, оплаты за медицинские услуги.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении (усыновлении, удочерении) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, такое право имеет отец (отчим), являющийся гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь.

При определении права на назначение семейного капитала состав семьи определяется на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, при рождении (усыновлении, удочерении) которых семья приобрела право на назначение семейного капитала.

Порядок назначения и распоряжения средствами семейного капитала после 1 января 2020 г. определяется в соответствии с нормами Указа по двум программам семейного капитала. Таким образом, право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов. Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572.

Документы, представляемые гражданами, для принятия решения о назначении семейного капитала: заявление, паспорт, свидетельства о рождении и (или) документы, удостоверяющие личность, всех несовершеннолетних детей, учитываемых в составе семьи; свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (супруги), – для полных семей; свидетельство о смерти супруги (супруга), копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей; выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителей (удочерителей) ребенка (детей); соглашение о детях, копия решения суда о расторжении брака (выписка из решения), определяющие родителя, с которым проживает ребенок (дети), копия решения суда о лишении родительских прав второго родителя либо об отобрании ребенка без лишения родительских прав, копия решения суда, определения о судебном приказе о взыскании алиментов, свидетельство о смерти второго родителя или другие документы, подтверждающие факт воспитания ребенка (детей) в семье одного из родителей, – в случае необходимости подтверждения воспитания ребенка (детей) в семье одного из родителей.

Документы, необходимые для открытия депозитного счета «Семейный капитал»:

заявление по форме, установленной ОАО «АСБ Беларусбанк»;

документ, удостоверяющий личность;

копия решения (выписка из решения) местного исполнительного и распорядительного органа о назначении семейного капитала;

выписка из решения местного исполнительного и распорядительного органа о внесении изменения в решение о назначении семейного капитала – в случае внесения такого изменения;

выписка из решения местного исполнительного и распорядительного органа о продлении срока, установленного для обращения за открытием счета по учету вклада (депозита) «Семейный капитал», в случае его продления.

Документы, представляемые гражданами, для принятия решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала:

на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей, копии документов, подтверждающих наличие согласованной проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию), – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве;

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков;

предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения – в случае погашения задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплаты процентов за пользование ими;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, которые не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

На получение на платной основе высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

копия договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

справка о том, что гражданин является обучающимся;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, в отношении которых заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

свидетельство о смерти либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

На получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

1.предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

2.стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса):

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, с указанием медицинской услуги (далее – заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения);

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, нуждающихся в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения;

свидетельство о смерти либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Елена БУЛАВСКАЯ, заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «СТЦСОН».